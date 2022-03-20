Чорний список: хто з українських знаменитостей на боці Росії

24 лютого Росія напала на Україну, і з перших днів весь світ одноголосно це визнав. Наразі кремлівського диктатора підтримують лише росіяни, але серед них на жаль не тільки просте населення, яке нічого крім телевізора не бачить, а й відомі люди, знаменитості, співаки та актори родом з України. В мережі вже починають з’являтися так звані “чорні списки” цих зрадників. Українські блогери, навіть ініціювали створення повноцінного сайту, де публікуватимуть всіх, хто мовчить про війну, чи підтримує Путіна. Наразі сайт ще в процесі розробки, але до нього точно потраплять наступні особистості.





Ані Лорак

Українка з російською кар’єрою давно вибрала Росію. Кароліна родом з України, але давно вже живе та працює у Москві. Коли розпочалася війна, все що зробила Лорак, це скасувала концерти, які мали відбутися на початку березня у великих російських містах.

Регіна Тодоренко

Дівчина з Одеси, яку в Україні всі добре знають і донедавна багато хто любив. На початку війни, Регіна виставила стандартний пост в соціальних мережах, щось на кшталт “Нет войне”. Але потім видалила публікацію, і вирішила просто жити далі, та демонструвати своїй мільйонній армії підписників свої нові вбрання.

Олександр Ревва

Шоумен родом з Донецька, чоловік й зараз має український паспорт, тож частенько виступав в Україні на корпоративах. 24 лютого, Олександр написав кілька рядків, на кшталт “Зупиніть війну”, але з його допису незрозуміло до кого він звертається. Після цього знаменитість й зовсім перестав виходити на зв’язок.

Анна Седокова

Всім відома українка, яка довгий час перебувала у золотому складі гурту “Віа Гра”. Зараз Анна живе у Москві, і від початку війни лише раз вийшла на зв’язок у Інстаграмі, де підтримала не українців, а росіян. Написала щось на зразок “вони нас не зламають, і у нас будуть і гарні сукні і червона помада”, Ймовірно Седокова мала на увазі санкції і бренди, які пішли з Росії.

А ще, Таїсія Повалій, Сніжана Єгорова, Сергій Маковецький, співачка Елка, Лоліта Мілявська, Наташа Корольова та інші. Дуже шкода, але список дійсно великий і поповнюється він, чи не щодня.

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