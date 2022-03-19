Украинцев удивили заявлением о ценах на электроэнергию

Долгожданное присоединение Украины к энергосистеме Европы, состоявшееся 16 марта, может существенно снизить суммы в платежках граждан. Такую хорошую новость сообщил глава Минэнерго Герман Галущенко. Однако чиновник уточнил, что снижение цен станет возможным только после завершения процедуры синхронизации украинской энергетической сети с европейской сетью ENTSO-E.





Министр также пояснил, какие факторы станут причиной уменьшения стоимости услуг энергоснабжения в Украине. В частности, главным фактором, который может снизить себестоимость электричества, является более экономичное современное оборудование для генерации. Кроме того, европейцы практически не ограничивают возможности использования возобновляемых природных источников получения энергии.

«Синхронизация энергетической системы Украины с европейской ENTSO-E непременно отразится на тарифах для украинских потребителей. Кроме того наша энергосистема станет более стабильной и не будет такой уязвимой к повреждениям, которые она получает в результате обстрелов оккупантов», – сказал Галущенко.

Следует отметить, что кроме более стабильной и экономической работы нашей энергосистемы, сотрудничество с европейцами поможет изолировать ее от сетей Беларуси и России. А это на сегодняшний день крайне важный фактор энергетической безопасности Украины.

Напомним, на днях министр энергетики Украины Герман Галущенко также проинформировал граждан, что до конца войны цены на электроэнергию не изменятся. Ведь раньше украинцев предупреждали, что после окончания срока действия ПСО 31 апреля 2022 года Минэнергетики может существенно повысить цены для бытовых потребителей.

Сейчас стоимость электроэнергии составляет:

1,68 грн/кВт*ч – при потреблении до 250 киловатт в месяц;

1,44 грн/кВт*ч – при использовании более 250 киловаттов в месяц.

Однако во время войны украинцам разрешили платить за коммуналку по возможности. За несвоевременную оплату потребителям пообещали не начислять ни штрафы, ни долги. Ведь сейчас людям нужно думать, прежде всего, о сохранении собственной жизни и благополучии своих близких.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿