Українців здивували заявою про ціни на електроенергію

Довгоочікуване приєднання України до енергосистеми Європи, що відбулося 16 березня, може суттєво зменшити суми в платіжках громадян. Таку хорошу новину повідомив очільник Міненерго Герман Галущенко. Однак чиновник уточнив, що зниження цін стане можливим лише після завершення процедури синхронізації української енергетичної мережі із європейською мережею ENTSO-E.





Міністр також пояснив, які саме фактори стануть причиною зменшення вартості послуг енергопостачання в Україні. Зокрема головним фактором, що може знизити собівартість електрики, є більш економічне сучасне обладнання для генерації. Окрім того європейці практично не обмежують можливості використання відновлюваних природних джерел отримання енергії.

«Синхронізація енергетичної системи України із європейською ENTSO-E неодмінно вплине на тарифи для українських споживачів. Окрім того наша енергосистема стане більш стабільною і не буде такою вразливою до пошкоджень, яких вона зазнає внаслідок обстрілів окупантів», – сказав Галущенко.

Варто зазначити, що окрім більш стабільної та економічної роботи нашої енергосистеми, співпраця з європейцями допоможе ізолювати її від мереж Білорусі та Росії. А це на сьогоднішній день є вкрай важливим фактором енергетичної безпеки України.

Нагадаємо, що днями міністр енергетики України Герман Галущенко також проінформував громадян, що до кінця війни ціни на електроенергію не зміняться. Адже раніше українців попереджали, що після закінчення строку дії ПСО 31 квітня 2022-го року Міненергетики може суттєво підвищити ціни для побутових споживачів.

Наразі ж вартість електроенергії становить:

1,68 грн/кВт*год – при споживанні до 250 кіловатів на місяць;

1,44 грн/кВт*год – у разі використання понад 250 кіловатів за міяць.

Однак під час війни українцям дозволили платити за комуналку по можливості. За невчасну оплату споживачам пообіцяли не нараховувати ані штрафів, ані боргів. Адже зараз людям потрібно думати перш за все про збереження власного життя та благополуччя своїх близьких.

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