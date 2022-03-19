Обнародован список мировых компаний, финансирующих вторжение России

Швейцарская пищевая компания Nestle, французкая Danone и британский производитель Unilever отказались уходить с рынка России. Несмотря на развязанную ею кровавую войну в Украине, корпорации продолжают производить и продавать свои товары в РФ, уплачивая огромные налоги и по сути финансируя убийства украинских детей.





Как отметил глава Минцифры Михаил Федоров, украинци ежедневно проводят митинги под центральными офисами всех трех корпораций. Они требуют от Danone, Nestle и Unilever прекратить финансирование войны в Украине, разорвав все экономические связи с оккупантом. Однако промышленные гиганты просто игнорируют эти протесты.

«Nestle, Danone и Unilever до сих пор работают в России, как ни в чем не бывало. Эти известные во всем мире компании остаются крупнейшими поставщиками продуктов питания в РФ. К тому же они платят огромные налоги в бюджет российских террористов. Но на самом деле они же просто платят убийцам наших детей. Руководству всех трех компаний следует каждое утро начинать с разговора с родителями погибших украинских детей. Тогда они бы быстро убрались с территории России», – написал министр в собственном Telegram-канале.

Также Федоров добавил, что Unilever в результате давления со стороны общественности остановила экспорт и импорт своих товаров из России. В официальном заявлении менеджмент компании подчеркнул, что не будет ни вкладывать средства в свои заводы в РФ, ни получать от них доходы. При этом производитель не перестал продавать товары собственного производства россиянам.

Поэтому министр считает нужным усилить протесты и не прекращать их вплоть до выхода всех трех пищевых компаний с рынка оккупанта. Nestle, Danone и Unilever обязаны наконец решить: либо они финансируют войну, либо же делают все, чтобы остановить кровопролитие в Украине.

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