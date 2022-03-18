Украинцы, которые в марте оплатят коммунальные услуги, получат скидку

Несмотря на то, что сейчас идет война, оплату коммунальных услуг никто не отменял. Более того, их нужно платить, чтобы поддерживать экономику в стране. Это людей просят делать и правительство и местные власти. Украинцев всячески поощряют оплачивать счета и даже предлагают скидку в размере 25%.





Речь о комиссии за перевод платежей

Речь о комиссии, которая снимается за перевод платежей. Ее можно будет оплатить со скидкой в ​​25%. Такая акция сейчас действует до конца марта для всех, кто платит счета в отделении Укрпочты. По состоянию на 19 марта в Украине работает около 4000 отделений. Открылись практически все отделения в городах, где нет активных боевых действий. Кое-где даже возобновили работу мобильные почтовые отделения, и работают почтальоны. Для всех, кто выехал из собственного дома в другие области, можно оплатить коммуналку на ближайшем отделении в регионе, в котором вы поселились. Или же сделать переадресацию платежей на новый адрес, тогда средства принесет почтальон. Но в таком случае могут быть задержки, потому что среди данной категории специалистов наблюдается сильная нехватка кадров.

За неуплату коммуналки никаких штрафов не начислят

В Правительстве в очередной раз подчеркнули, что те, у кого нет возможности оплатить платежки, могут не волноваться. Никакой пени или штрафов начислять не будут. Так же, как и не будут отключать от услуг. Вся сумма за март в таком случае будет перенесена на апрель. Но постарайтесь подавать хотя бы показатели счетчиков. Все, кто за рубежом, также могут это сделать, воспользовавшись инструкцией, которую опубликовал на своем сайте Нафтогаз. Более того, из-за границы можно и оплатить услуги. Необходимо иметь Приват24 и доступ в Интернет.

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