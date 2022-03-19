Зеленський анонсував революційні зміни в роботі банків

Президент України Володимир Зеленський дав доручення Нацбанку, Верховній Раді та посадовцям зробити все можливе, щоб збільшити суму гарантування вкладів українців. На думку очільника держави громадяни не повинні хвилюватися за свої гроші, тож в ідеалі гарантія повернення депозиту повинна бути 100%-вою.





«Ця новина важлива для мільйонів громадян. Я доручив НБУ, чиновникам та нардепам знайти законний спосіб гарантувати українцям повернення їхніх вкладів у будь-якому банку на всі 100%. Не обмежену суму, як це роблять зараз, а всю суму повністю», – зазначив президент.

Гарант підкреслив, що нові правила будуть стосуватися усіх без винятку банків України. Люди більше не повинні ховати гроші «під матрац», остерігаючись зберігати їх у фінансовій установі.

«Я чекаю конкретних пропозицій. Проект, який можна буде одразу ж втілити в життя. Сподіваюся, парламентарі не змусять себе чекати та підтримають нововведення», – висловився гарант.

Варто зазначити, що на сьогоднішній день Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повертає українцям не більше 200 тис грн депозитних коштів у випадку банкрутства банку. Щоправда згідно із законопроектом №5542-1, який вже погодили парламентарі, цю суму буде збільшено до 400 тис грн. А на 1 січня 2023-го року уряд запланував підвищення суми гарантування аж до 600 тис грн.

Зеленський також додав, що незабаром Кабмін буде головувати за суттєве скорочення переліку регуляцій для бізнесу. Кількість необхідних підприємцям ліцензій та дозволів зменшиться до 20 ключових, які просто неможливо відмінити з міркувань безпеки, екології тощо. Нагадаємо, що зараз кількість різноманітних регуляцій для підприємців становить близько 600.

Окрім цього для сприяння розвитку українського бізнесу в такі складні для держави часи президент ініціював зміни в системі кредитування. Будь який підприємець незабаром зможе отримати безвідсотковий кредит на період воєнного стану та ще один місяць після закінчення війни. В подальшому ставка зросте до 5%.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿