Українці, які у березні оплатять комунальні послуги, отримають знижку

Попри те, що зараз триває війна, та оплату комунальних послуг ніхто не скасовував. Ба більше, їх треба сплачувати, щоб підтримувати економіку в країні. Це просять робити і Уряд і місцева влада. Українців всіляко заохочують до сплати рахунків і навіть пропонують знижку розміром у 25%.





Мова про комісію за переказ платежів

Мова про комісію, яка знімається за переказ платежів. Її можна буде сплатити із знижкою у 25%. Така акція наразі діє до кінця березня для всіх хто сплачує рахунки у відділенні Укрпошти. Станом на 19 березня в Україні працює майже 4000 відділень. Відкрилися практично всі відділення у містах, де немає активних бойових дій. Подекуди навіть відновили роботу мобільні поштові відділення, та працюють листоноші. Для всіх, хто виїхав із власного дому в інші області, можна сплатити комуналку на найближчому відділенні у регіоні в котрому ви оселилися. Або ж зробити переадресацію платежів до нової адреси, тоді кошти принесе листоноша. Але в такому випадку можуть бути затримки, бо наразі серед даної категорії спеціалістів спостерігається сильний брак кадрів.

За несплату комуналки жодних штрафів не нарахують

В Уряді вкотре наголосили, що ті в кого немає змоги оплатити платіжки, можуть не хвилюватися. Жодної пені, чи штрафів нараховувати не будуть. Так само, як і не будуть відключати від послуг. Вся сума за березень в такому випадку буде перенесена на квітень. Але бажано подавати хоча б показники. Всі хто закордоном також можуть це зробити, скористувавшись інструкцією, яку опублікував на своєму сайті Нафтогаз. Ба більше, з-за кордону можна й оплатити послуги. Потрібно мати Приват24, та доступ до Інтернету.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿