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PayPal теперь в Украине: как зарегистрироваться, чтобы совершать международные платежи

19.03.2022
1 хвилина на прочитання

PayPal — это крупная международная электронная платежная система, с помощью которой можно переводить средства всем, кто имеет банковскую карту Мастеркард или Виза. Также можно зарегистрироваться в системе и получать переводы из-за границы, а затем выводить эти средства на свои счета. До 17 марта 2022 г. в Украине данная платежная система работала, но с очень ограниченным числом опций. К примеру, получить деньги на свои электронные счета украинцы не могли. Но после 17 марта компания решила нас поддержать, и сделала доступным весь функционал. Более того, сейчас отсутствует комиссия, за переводы. Такие льготы будут предварительно действовать до июня.


Как открыть личный счет?

  1. Откройте веб-сайт PayPal и нажмите кнопку “Открыть счет”.
  2. Выберите категорию “Личный счет”.
  3. Заполните форму, указав свою фамилию и имя, страну проживания, электронную почту, придумайте пароль. Каждый пункт заполняйте латиницей.
  4. Далее заполните форму, где нужно указать адрес проживания, почтовый индекс и номер телефона.
  5. Подтвердите свое совершеннолетие и прочтите соглашение с пользователем.
  6. Следующим завершающим этапом будет привязка своей банковской карты, или карт, с которых в будущем вы будете пополнять счет, или же выводить на них деньги. Можно привязать любую карту Visa, MasterCard или American Express.

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Как открыть корпоративный счет?

  1. На сайте нажмите кнопку “Создать счет” и выберите категорию Корпоративный счет.
  2. Введите электронную почту.
  3. Заполните форму о юридическом лице: название компании, ФИО, номер телефона, адрес, местонахождение, а также выберите валюту.
  4. На завершающем этапе следует предоставить всю информацию о деятельности компании, указать адрес сайта и другие данные, которые запросит система.

Счет не откроют, если вы не заполните хотя бы один из пунктов.

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19.03.2022
1 хвилина на прочитання

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