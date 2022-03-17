“Дия” на границе: в Госпогранслужбе рассказали, могут ли украинцы пересекать границу с документами в смартфоне

В Государственной пограничной службе Украины рассказали, что украинцы теперь могут пересечь границу с Польшей и Молдовой по документам в приложении “Дия”.





В условиях военного положения существенно упростили пересечение государственной границы. Теперь украинцы могут выехать из страны без заграничного паспорта и визы, достаточно внутреннего украинского паспорта. Более того, если документы утеряны в связи со сложившимися обстоятельствами, их пропустят по электронным документам, которые доступны в смартфоне в приложении “Дия”.

Учитывая сложившуюся ситуацию, до 24 апреля Молдова будет пропускать украинцев с цифровыми документами в приложении “Дия”, вместо заграничного паспорта. Также украинские власти договорились с польскими властями, что во время действия военного положения в Украине, наши граждане смогут выезжать из страны по документам в “Дия”. Это вынужденный шаг, ведь миллионы украинцев вынуждены бросить свои дома и имущество, чтобы найти безопасное место, где их жизням ничего не будет угрожать. Ближайшие европейские страны всячески способствуют увеличению пропускной способности на границе.

Напомним, что с момента нападения России на Украину 24 февраля 2022 года более 2 миллионов украинцев выехали из страны, еще столько же переехали в более безопасные регионы Украины. И это еще не все, только в Мариуполе в заложниках оказалось более 400 тысяч украинцев, многие из которых выедут на безопасные территории, в том числе в страны Европы. Возможность пересечь границу по цифровым документам позволит в разы упростить жизнь людям, у которых не было заграничного паспорта, а внутренние документы утеряны или уничтожены в результате обстрелов украинских городов.

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