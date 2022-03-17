“Дія” на кордоні: у Держприкордонслужбі розповіли, чи можуть українці перетинати кордон із документами у смартфоні

У Державній прикордонній службі України розповіли, що українці тепер можуть перетнути кордон із Польщею та Молдовою за документами у додатку “Дія”.





В умовах воєнного стану суттєво спростили перетин державного кордону. Тепер українці можуть виїхати з країни без закордонного паспорта та візи, достатньо внутрішнього українського паспорта. Більше того, якщо документи втрачені у зв’язку з обставинами, їх пропустять за електронними документами, які доступні в смартфоні в додатку “Дія”.

Враховуючи ситуацію, що склалася, до 24 квітня Молдова пропускатиме українців з цифровими документами в додатку “Дія”, замість закордонного паспорта. Також українська влада домовилася з польською владою, що під час дії воєнного стану в Україні, наші громадяни зможуть в’їжджати до Польщі за документами в “Дія”. Це вимушений крок, адже мільйони українців змушені залишити свої будинки та майно, щоб знайти безпечне місце, де їхнім життям нічого не загрожуватиме. Найближчі європейські країни всіляко сприяють збільшенню пропускної спроможності на кордоні.

Нагадаємо, що з моменту нападу Росії на Україну 24 лютого 2022 року понад 2 мільйони українців виїхали з країни, ще стільки ж переїхали до безпечніших регіонів України. І це ще не все, лише в Маріуполі у заручниках знаходиться понад 400 тисяч українців, багато з яких виїдуть на безпечні території, зокрема до країн Європи. Можливість перетнути кордон за цифровими документами дозволить у рази спростити життя людям, які не мали закордонного паспорта, а внутрішні документи втрачені чи знищені внаслідок обстрілів українських міст.

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