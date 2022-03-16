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В популярных банках Украины рассказали, как получить отсрочку по кредитам

17.03.2022
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На время военного положения Нацбанк Украины просит банки не начислять штрафы и пеню за неуплату кредитов, которые просрочены на протяжении действия военного положения и 30 дней после него, если оплата связана непосредственно с нападением России. 


Рассказываем, какие условия кредитных каникул в ПриватБанке, Ощадбанке и Монобанке.

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Что такое кредитные каникулы

В Национальном банке Украины объясняют, что кредитные каникулы это всего лишь отсрочка платежей, а не полное списание. Такая пауза может касаться как основной суммы долга так и процентов. 

Кредитные каникулы не уменьшают сумму долга. Более того, каждое финансовое учреждение предлагает свои варианты отсрочки или начисления процентов.

Как получить кредитные каникулы

Обычно клиент должен обратиться в финансовое учреждение для обсуждения условий. Но в условия войны украинские банки автоматически продлили такую возможность для всех своих клиентов.

ПриватБанк

ПриватБанк внедряет кредитные каникулы до 1 июня 2022 года. Обращаться в банк не нужно, поскольку учреждение предлагает такую возможность всем клиентам. Исключение, те люди, у которых была просрочка более 90 дней. Касательно покупок в “Оплата частями” или “Мгновенная рассрочка”, то волноваться не стоит, платежи пока не обязательные.

Ощадбанк

В этом банке услуга доступна представителям микро-, малого и среднего бизнеса. Отсрочка будет действовать до 31 мая. На время кредитных каникул отсрочены выплаты по телу кредита и процентам.

Monobank 

В этом банке продлили льготный период по кредитам на месяц и отменили обязательный платеж.

Также в Монобанке не начисляют задолженность за просроченные платежи и не начисляет штрафы или повышает проценты за неоплаченный долг. 

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17.03.2022
1 хвилина на прочитання

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