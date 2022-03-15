Стало известно, действительно ли на границе процветает коррупция и мужчин выпускают из страны

С тех пор, как в Украине война мужчин не выпускают из страны. Речь обо всех в возрасте от 18 до 60 лет. Этой категории граждан нужно оставаться дома, чтобы вовремя получить повестку и выйти защищать государство. Но далеко не все мужчины готовы к такому развитию событий, и есть немало тех, кто готов заплатить любую сумму, чтобы уехать заграницу. Ранее была информация, что пересечь границу с Польшей, Румынией, Венгрией или другими соседними странами можно за 1000-5000 евро. Впоследствии эту информацию опровергли. И вот сейчас стало известно, что коррупция на границе все-таки есть.





Схема достаточно проста и с первого взгляда все легально

Наличие коррупции на границе подтвердил экс-народный депутат, депутат Мукачевского горсовета Виктор Балога. Он написал на своей странице в Фейсбуке, что ему стыдно за это.

“Мало того, что такая ситуация — это моральное дно, да еще и демонстрирует миру, что в стране в дальнейшем процветает коррупция… Этот почти легальный схематоз на границе сеет уныние в будущее нашей страны среди обычных людей и героев, которые с оружием в руках ее защищают”, – подчеркнул Балога.



Относительно того, как все происходит, журналистам стало известно после контакта с так называемыми организаторами такого выезда. Их легко обнаружить в соответствующих телеграмм-каналах. По одному из сценариев, мужчине производят липовую справку, что якобы у него в ближайшее время запланирована срочная операция в Польше. Стоит эта справка 400 евро, а помощь посредника – 1600 евро. На все тратится около суток. Дальше клиента сопровождают до самого Перемышля, либо на его машине, либо на своей.

На границе есть свои люди

Также те, кто помогает мужчинам уехать, говорят, что на границе у них есть свой человек, поэтому никаких сбоев быть не может. Правительство уже решает, как поступать с такими людьми. И в первую очередь планируют наказывать не тех, кто убегает, а тех, кто помогает им в этом.

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