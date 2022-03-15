Стало відомо, чи дійсно на кордоні процвітає корупція і чоловіків випускають з країни

Відколи в Україні війна чоловіків не випускають з країни. Мова про всіх віком від 18 до 60 років. Цій категорії громадян потрібно залишатися вдома, щоб по можливості вчасно отримати повістку та вийти захищати державу. Але далеко не всі чоловіки готові до такого розвитку подій, і є чимало тих, хто готовий заплатити будь-яку суму аби лише виїхати закордон. Раніше була інформація, що перетнути кордон з Польщею, Румунією, Угорщиною, чи іншими сусідніми країнами можна за 1000-5000 євро. Згодом, цю інформацію спростували. І от зараз, стало відомо, що корупція на кордоні таки є.





Схема доволі проста і з першого погляду все легально

Наявність корупції на кордоні підтвердив екснародний депутат, депутат Мукачівської міськради Віктор Балога. Він написав на своїй сторінці в Фейсбук, що йому соромно за це.

“Мало того, що така ситуація — це моральне дно, так ще й демонструє світові, що в країні надалі процвітає корупція… Цей майже легальний схематоз на кордоні сіє зневіру в майбутнє нашої країни серед звичайних людей та героїв, які зі зброєю в руках її захищають”, — наголосив Балога.

Щодо того, як все відбувається, журналістам стало відомо, після контакту з так званими організаторами такого виїзду. Їх легко знайти в відповідних телеграм-каналах. За одним із сценаріїв, чоловіку виготовляють липову довідку, що начебто в нього найближчим часом запланована термінова операція в Польщі. Коштує ця довідка 400 євро, а допомога посередника 1600 євро. На все про все витрачається близько доби. Далі клієнта супроводжують до самого Перемишля, або на його машині або на своїй.

На кордоні є свої люди

Також, ті хто допомагає чоловікам виїхати, кажуть, що на кордоні у них є своя людина, тому жодних збоїв бути не може. Уряд вже вирішує, як чинити з такими людьми. І в першу чергу планують карати не тих хто тікає, а тих хто допомагає їм в цьому.

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