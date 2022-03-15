ПриватБанк сделал несколько важных объявлений по работе банкоматов
С тех пор как началась война, украинские банки внедрили немало новых правил. В частности, больше всего нововведений ввел Приватбанк, чуть меньше Моно, некоторые изменения появились в Ощадбанке, Пумбе и так далее. Ситуация меняется каждый день, и финансовые учреждения регулярно получают сотни звонков и сообщений от клиентов. Приватбанк, являющийся лидером на украинском рынке, сделал ряд актуальных объявлений, чтобы ответить сразу на все популярные вопросы.
Больше всего людей интересуют операции по снятию наличных и кредиты
Итак, что касается расчетных операций картой и снятия наличных денег. По состоянию на сегодняшний день ситуация в Приватбанке следующая:
- Рассчитываться картой можно без ограничений.
- Снятие наличных разрешено с определенными лимитами: не более 20 000 гривен в течение трех часов и не более 100 000 в течение суток.
- 6000 гривен за один раз можно снять во многих супермаркетах, магазинах, аптеках или на АЗС.
- Снять наличные или пополнить карту на кассе ПриватБанка можно без комиссии.
Что касается кредитов, то ситуация такова:
- Пользоваться можно только теми кредитными лимитами, которые были начислены на карту до войны. Новые кредиты не предоставляются.
- До 1 июня 2022 года действуют кредитные каникулы. Это значит, что взносов можно не делать и никаких штрафов за это не будет.
- В апреле и мае информацию о кредитах будут обновлять. Возможно, появятся какие-то изменения.
Также, отменена комиссия за любые операции, связанные с собственными средствами. А еще нет никаких ограничений по переводу на карты бизнеса и ФЛП. Информацию о том, работают ли отделения банка в вашем регионе, можно узнать на сайте ПриватБанка. Сейчас в Украине насчитывается более 800 открытых отделений.