ПриватБанк сделал несколько важных объявлений по работе банкоматов

С тех пор как началась война, украинские банки внедрили немало новых правил. В частности, больше всего нововведений ввел Приватбанк, чуть меньше Моно, некоторые изменения появились в Ощадбанке, Пумбе и так далее. Ситуация меняется каждый день, и финансовые учреждения регулярно получают сотни звонков и сообщений от клиентов. Приватбанк, являющийся лидером на украинском рынке, сделал ряд актуальных объявлений, чтобы ответить сразу на все популярные вопросы.





Больше всего людей интересуют операции по снятию наличных и кредиты

Итак, что касается расчетных операций картой и снятия наличных денег. По состоянию на сегодняшний день ситуация в Приватбанке следующая:

Рассчитываться картой можно без ограничений. Снятие наличных разрешено с определенными лимитами: не более 20 000 гривен в течение трех часов и не более 100 000 в течение суток. 6000 гривен за один раз можно снять во многих супермаркетах, магазинах, аптеках или на АЗС. Снять наличные или пополнить карту на кассе ПриватБанка можно без комиссии.

Что касается кредитов, то ситуация такова:

Пользоваться можно только теми кредитными лимитами, которые были начислены на карту до войны. Новые кредиты не предоставляются. До 1 июня 2022 года действуют кредитные каникулы. Это значит, что взносов можно не делать и никаких штрафов за это не будет. В апреле и мае информацию о кредитах будут обновлять. Возможно, появятся какие-то изменения.

Также, отменена комиссия за любые операции, связанные с собственными средствами. А еще нет никаких ограничений по переводу на карты бизнеса и ФЛП. Информацию о том, работают ли отделения банка в вашем регионе, можно узнать на сайте ПриватБанка. Сейчас в Украине насчитывается более 800 открытых отделений.

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