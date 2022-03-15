Приватбанк зробив кілька важливих заяв по роботі банкоматів

Відколи розпочалася війна українські банки впровадили чимало нових правил. Зокрема найбільше нововведень запровадив Приватбанк, трохи менше Моно, деякі зміни з’явилися в Ощадбанку, Пумбі і так далі. Та ситуація міняється щодня, і фінансові установи регулярно отримують сотні дзвінків та повідомлень від клієнтів. Приватбанк, який є лідером на українському ринку, зробив низку актуальних оголошень, щоб відповісти одразу на всі популярні запитання.





Найбільше людей цікавлять операції по знятті готівки та кредити

Отож, що стосується розрахункових операцій карткою, та зняття готівки. Станом на сьогодні ситуацію в Приватбанку наступна:

Розраховуватися карткою можна без обмежень. Зняття готівки дозволено з певними лімітами: не більше 20 000 гривень протягом трьох годин і не більше 100 000 протягом однієї доби. 6000 гривень за один раз можна зняти в багатьох супермаркетах, магазинах, аптеках, чи на АЗС. Зняти готівку або поповнити картку на касі Приватбанку можна без комісії.

Що стосується кредитів, то ситуація така:

Користуватися можна лише тими кредитними лімітами, які були нараховані на картку до війни. Нових кредитів не надають. До 1 червня 2022 року діють кредитні канікули. Це означає, що внески можна не робити і жодних штрафів за це не буде. В квітні і травні інформацію щодо кредитів будуть оновлювати. Можливо з’являться якісь зміни.

Також, наразі скасована комісія за будь-які операції пов’язані з власними коштами. А ще немає жодних обмежень щодо переказу на картки бізнесу та ФОП. Інформацію, стосовно того, чи працюють відділення банку у вашому регіоні, можна дізнатися на сайті Приватбанку. Зараз по Україні нараховується понад 800 відкритих відділень.

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