На западе Украины катастрофическая проблема с жильем: где еще можно поселиться

Западная Украина, которая с первых дней войны тысячами принимает беженцев, трещит по швам. Селить людей уже практически некуда. Все, что могут предложить риелторы приезжим с востока и центральных регионов страны – это жилье в селах с минимальными удобствами. Остальным переселенцам приходится ночевать в школах и спортзалах.





Закарпатье

Закарпатье является одним из самых популярных регионов, который выбирают украинцы, чтобы переждать войну. С начала войны в Ужгород приехало уже около полумиллиона переселенцев. Правда, некоторые из них остаются лишь на несколько дней, а дальше направляются к границе. Однако много и таких, которые ищут жилье на месяц и больше.

Местные риелторы утверждают: квартир уже нет. Остались только варианты в сельской местности. В общей сложности жилье на 3-5 человек можно снять за 7-15 тыс грн в месяц в зависимости от условий.

Есть в Закарпатье и варианты бесплатного размещения в хостелах, школах, общежитиях. А некоторые люди берут переселенцев к себе домой, не прося денег даже за еду.

Львов

Во Львове, где и раньше наблюдался дефицит квартир под аренду, все варианты разобрали еще в первые дни войны. Риелторы рассказывают, что перестали брать процент за свою работу и даже селят людей бесплатно у себя дома.

Однако некоторые владельцы квартир, несмотря на трудности переселенцев, все же прибегают к мародерству и завышают цены. По словам экспертов, найти во Львове квартиру за 25 тыс. грн в месяц сейчас будет за счастье.

Черновцы

Небольшой город с 250 тысячами жителей за последние две недели уже принял около 50 тыс. переселенцев. Цены на однокомнатные квартиры здесь колеблются в пределах 3,5-11 тыс. грн. Но найти квартиру в Черновцах сейчас уже почти невозможно. А дом со всеми условиями будет стоить от 1,5 тыс. дол.

В последние дни приезжим предлагают преимущественно варианты в области. Если у людей нет средств на аренду, в селах Черновицкой области немало школ, детских садов, домов культуры переоборудованных под нужды беженцев.

Волынь

В конце февраля в Луцке пользовались спросом однокомнатные квартиры на 2-3 человек. Сейчас людям приходится уплотняться, а жилье осталось преимущественно в области с минимальными удобствами.

Правда, приезжие из Харькова, Киева или Мариуполя, по словам местных, жильем вообще не перебирают.

юди, которые просидели по несколько дней в подвалах под постоянными обстрелами, желают только крыши над головой, теплой кровати и покоя. Так что с радостью поселяются в общественных заведениях, торговых центрах или спортивных залах.

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