Українці шоковані цінами на оренду в західних областях: закордоном дешевше

Відколи в Україні розпочалася війна в сторону Заходу не припиняється безперервний потік біженців. Люди з Сходу, Півночі, з Київської та Херсонської областей їдуть на Захід в пошуках безпечного притулку. Їдуть туди й ті громадяни, в містах яких ще відносно тихо, але вони межують з лініями фронту. Відтак, за два тижні в західних областях осіло майже 2 мільйони українців. Стільки ж поїхали закордон. І от, в мережі почала з’являтися інформація про неприпустимі ціни на оренду житла в Львові, в Карпатах та на Закарпатті, в Тернополі, чи Ужгороді або Чернівцях. Деякі деякі власники виставляють воістину абсурдні ціни, які не дозволяють собі встановлювати навіть орендодавці в найдорожчих курортах світу.





Будинок за 100 000 гривень або квартира за 1500 доларів?

Якщо зайти на Букінг або всім відомий ОЛХ, то можна дуже сильно здивуватися тому, як різко змінилися ціни на нерухомість. Найбільший контраст спостерігається в Львові, де вже осіло понад 200 000 переселенців. Та на Закарпатті, де люди хочуть пересидіти війну не лише безпечно, а й милуючись пейзажами і чистим повітрям. Відтак в Львові, за середньостатистичну квартиру з охайним але не найсучаснішим ремонтом хочуть 1000,1500 і навіть 2000 доларів в місяць. Такі ціни зустрічають десь на узбережжі Ніцци, Хорватії, але так в придачу є ще вид на чисте море і всі переваги фешенебельного курорту.

На Закарпатті, за середньостатистичний будинок, просять по 100 000 грн на місяць. Будинок вміщає 5-6 осіб, але ціна не включає опалення. Це дуже абсурдно, і власникам житла рекомендують зупинитися, адже ці дії з часом можуть прирівняти до мародерства.

Є й совісні українців

Звісно не всі наживаються на чужій біді. В кожному місті на Заході знайдеться багато людей, готових надати прихисток безкоштовно, або хоча б за реальною ціною. Також, в областях розгорнуто сотні притулків, де всі охочі можуть зупинитися на скільки потрібно і нічого за це не платити.

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