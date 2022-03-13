Астрологи назвали п’ять знаків Зодіаку, яких найбільше переслідують невдачі

Є люди, яких можна назвати улюбленцями долі. Їм завжди і у всьому щастить. А є їхні повні протилежності. Хтось назве це психосоматикою, хтось скаже “така доля”. А астрологи впевнені, що рівень везучості напряму залежить від знаку Зодіаку під котрим людина народилася. Названо п’ятьох антивезунчиків. Їх невдачі переслідують найчастіше.





Овен

Овни одні з тих, хто готовий безкінечно наступати на одні і ті ж граблі. Овни повторюють свої помилки ще і ще і не можуть зробити правильних висновків. Їм варто трішки прислухатися до думки оточуючих і спробувати брати уроки з минулих факапів.

Діви

Це один з найдраматичніших знаків Зодіаку. Вони часто відчувають стрес. Вони часто панікують, і дуже переживають в тих ситуаціях, які багатьох взагалі ніяк не чіпляють. Діви дуже відповідальні, тому рідко можуть довірити комусь якісь справи. Краще робитимуть самі, чим ще більше себе виснажуватимуть. Вони до всього ще й дуже горді, і рідко просять про допомогу. Вважають, що вони вище цього.

Раки

Цих людей не можна назвати сильними невдахами. Їм часто щастить. Не щастить Ракам в спонтанних авантюрах. Ось, що-що, а цього їм варто уникати. Також, Ракам рідко щось легко дається, чи падає з неба. Їм все доводиться заробляти чесно і завзято.

Стрільці

Стрільці дуже люблять провокації та екстрим і дуже часто потрапляють через це в неприємності. Трішки обережності, менше необдуманих рішень та дій і все буде гаразд. Загалом, Стрільці десь посередині між везунчиками і невдахами.

Риби

Меланхолія та апатія — це їхній звичний стан. Риби полюбляють депресувати, бути задуманими, замріяними, заклопотаними і не надто старатися вийти з цього стану. Вони й не приховують того, що їм вічно не щастить.

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