Отключают Интернет: Россию хотят полностью изолировать от мира

На днях в России объявили о блокировании наиболее популярных социальных сетей, среди которых оказались Инстаграм, Фейсбук, Тик-Ток и другие. Словом, теперь у россиян есть только Вконтакте. Блокировку инициировало само правительство России, чтобы граждане не читали вроде бы фейковую информацию и клевету на своего президента и армию. Но кажется, железный занавес опускается еще ниже. И вот в России скоро перестанет работать и сам Интернет. Вернее он будет, но, вероятно, очень медленный.





Международные точки обмена применили свои санкции в отношении России

Лондонская точка доступа по обмену интернет-трафиком LINX применила собственные санкции и отключила от сети крупнейших российских провайдеров, в частности МегаФон и Ростелеком. Их трафик теперь будет транслироваться через Азию, а это значит, что у россиян будет очень низкая скорость интернета, нередко с перебоями. Кроме этого, сейчас ведется анализ всех компаний, которые работают в России и могут черпать трафик из-за границы. Всех обнаруженных будут отключать. Еще раньше ряд российских компаний отключили международные провайдеры, такие как Cogent и Lumen. Уже совсем скоро российская сеть окажется под полной изоляцией.

Тем временем, российские блоггеры массово прощаются с Инстаграммом

Из русскоговорящих ресурсов стало известно, что Инстаграм в России заблокируют в полночь 14 марта. Мол, всем пользователям дают время запечатлеть собственные фото и видео. Русские, а особенно блоггеры миллионники устроили настоящий флешмоб с передачей фолловерам ссылок на собственный телеграмм или страницу в ВК. Одни рыдают на камеру, что Инстаграм это больше, чем доход, это душа и жизнь. Вторые под шумок обещают подписчикам денежные призы за подписку на телеграмм. Третьи просто говорят, что это конец.

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