Китай, скорее всего, помогает России в воздушной разведке в Украине

С тех пор, как в Украине началась война, весь мир стал на нашу сторону. От России отвернулись около 200 стран по всему миру. Однако среди тех, кто не спешит изолироваться от россиян, и Путина остается высокотехнологичный Китай. Более того, на днях в сети появилась информация, что китайский производитель дронов DJI Global помогает россиянам в воздушной разведке.





Китайцы отключили для украинцев важную функцию

Дроны данного производителя обладают очень ценной функцией Aeroscope, позволяющей отслеживать позиции операторов беспилотников и направлять на них огонь. Россиянам эта функция доступна, а для украинцев ее отключили. Фактически производитель дал оккупантам большое преимущество в воздушной разведке. Такое мнение высказал архитектор программного обеспечения Владимир Шаманский, ссылаясь на собственные источники в ВСУ.



Компания уже отреагировала на такое обвинение, в частности, главный представитель DJI в США Адам Лисберг заявил, что никаких привилегий никто никому не давал, и в украинцев эта функция вероятно не работает из-за ряда технических неполадок, в которых производитель не виноват.

“Я главный представитель DJI в США, и позвольте мне очень четко заявить: эти сообщения ошибочны. Нам известно о проблемах с некоторыми устройствами AeroScope в Украине; они могут быть связаны с длительной потерей питания/интернета. Но там нет умышленных действий по снижению AeroScope», – написал он.

Украинцы объявили бойкот данному производителю

В комментариях к данному сообщению Шаманского украинцы начали массово возмущаться и объявили бойкот китайскому бренду. Заметим, что компания DJI Aeroscope специализируется на изготовлении проприетарного оборудования, которое отслеживает движение любого дрона в радиусе 10-50 км. Видит система и расположение оператора дрона.

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