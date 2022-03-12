Китай, скоріше всього, допомагає Росії у повітряній розвідці в Україні

Відколи в Україні почалася війна весь світ став на нашу сторону. Від Росії відвернулися майже 200 держав по всьому світу. Однак, серед тих хто не квапиться ізолюватись від росіян та Путіна залишається високотехнологічний Китай. Ба більше, на днях в мережі з’явилася інформація, що китайський виробник дронів DJI Global допомагає росіянам у повітряній розвідці.





Китайці відключили для українців важливу функцію

Дрони даного виробника мають дуже цінну функцію Aeroscope, яка дозволяє відстежувати позиції операторів безпілотників та направляти на них вогонь. Росіянам ця функція доступна, а от для українців її відключили. Фактично, виробник дав окупантам велику перевагу у повітряній розвідці. Таку думку висловив архітектор програмного забезпечення Володимир Шаманський посилаючись на власні джерела в ЗСУ.

Компанія вже відреагувала на таке звинувачення, зокрема головний представник DJI у США Адам Лісберг заявив, що жодних привілеїв ніхто нікому не давав, і в українців ця функція ймовірно не працює через низку технічних неполадок, в яких виробник не винен.

“Я головний представник DJI у США, і дозвольте мені дуже чітко заявити: ці повідомлення помилкові. Нам відомо про проблеми з деякими пристроями AeroScope в Україні; вони можуть бути пов’язані з тривалою втратою живлення/інтернету. Але там немає навмисних дій щодо зниження AeroScope” , – написав він.

Українці оголосили бойкот даному виробнику

В коментарях до даного допису Шаманського українці почали масово обурюватися та оголосили бойкот китайському бренду. Зауважимо, що компанія DJI Aeroscope спеціалізується на виготовленні пропрієтарного обладнання що відслідковує рух будь-якого дрону в радіусі 10-50 км. Бачить система й розташування оператора дрону.

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