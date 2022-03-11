Арестович обратился к украинцам, живущим на оккупированных территориях: регулярно чистите телефоны

В Украине сейчас несколько населённых пунктов находятся под временной оккупацией россиян. В том числе и Луганск и Донецк и, конечно же, Крым. Там живут сотни тысяч украинцев, которые не оставляют надежды, что вскоре ВСУ выгонят врага и дома снова станет безопасно. Находясь даже в охваченных врагом территориях, украинцы все равно пытаются помочь нашей армии. Они фотографируют вражескую технику, самих захватчиков и передают данные Вооруженным силам Украины. Советник руководителя офиса Президента обратился именно к таким соотечественникам с призывом быть очень осторожными.





Обязательно удаляйте все фото и видео с телефона

Алексей Арестович обратился к гражданам Украины, живущим в регионах, где высока вероятность встретиться лицом к лицу с врагом. Россияне отбирают телефоны у украинцев, иногда просто чтобы позвонить своим сообщникам, а иногда, чтобы проверить, не передают ли украинцы о них никаких данных. Так вот, если на телефоне будет обнаружено фото вражеской техники, его владельцу придется не сладко. Российские мерзавцы издеваются над людьми и наказывают за такие действия. Поэтому правительство призывает наших граждан не подвергаться риску, и даже если вам удалось сделать несколько кадров, то передайте их в ВСУ, после чего немедленно удаляйте с телефона.

Передавать данные можно в новом чате от Минцифры

Заметим, что в Минцифре создали новый чат-бот в телеграмме, который называется єВорог. Все для того, чтобы украинцы могли бросать необходимые видеоматериалы напрямую ВСУ, которые будут оперативно их обрабатывать. Чтобы опубликовать фото или видео, необходимо авторизироваться через “Дию”. Это мол обеспечит защиту от диверсантов или оккупантов.

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