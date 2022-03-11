Арестович звернувся до українців, які живуть на окупованих територіях: регулярно чистіть телефони

В Україні зараз кілька населених пунктів знаходяться під тимчасовою окупацією росіян. В тому числі й Луганськ та Донецьк і звісно ж Крим. Там живуть сотні тисяч українців, які не покидають надії, що незабаром ЗСУ виженуть ворога і вдома знову стане безпечно. Перебуваючи навіть в охоплених ворогом територіях, українці все одно намагаються допомогти нашій армії. Вони фотографують ворожу техніку, самих загарбників та передають ці дані Збройним силам України. Радник керівника офісу Президента звернувся саме до таких свіввітчизників, з закликом бути дуже обережними.





Обов’язково видаляйте всі фото та відео з телефону

Олексій Арестович звернувся до громадян України, які живуть в регіонах, де є висока ймовірність зустрітись віч-на-віч з ворогом. Росіяни відбирають телефони в українців, інколи просто щоб зателефонувати своїм поплічникам, а інколи, щоб перевірити, чи українці не передають про них ніяких даних. Так от, якщо на телефоні буде виявлено фото ворожої техніки, то його власнику доведеться не солодко. Російські мерзотники знущаються з людей і карають за такі дії. Тож, уряд закликає наших громадян не піддаватися ризику, і навіть якщо вам вдалося зробити кілька кадрів, то передайте їх до ЗСУ після чого негайно видаляйте з телефону.

Передавати дані можна в новому чат-боті від Мінцифри

Зауважимо, що в Мінцифри створили новий чат-бот в телеграмі, який називається єВорог. Все для того, аби українці могли кидати необхідні відеоматеріали напряму ЗСУ, які оперативно їх оброблятимуть. Щоб опублікувати фото чи відео, потрібно авторизуватися через “Дію”. Це мовляв забезпечить захист від диверсантів, або окупантів.

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