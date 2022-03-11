Українців просять повідомляти про пересування окупантів через спеціальний чат-бот, який створили у Мінцифрі

Українців закликають не фотографувати ніякі вибухи, ракети, та військову техніку, адже часто люди плутають українські літаки з ворожими, і закидають в соціальні мережі інформацію, яку не потрібно знати ворогу. Щоб якось впорядкувати потік фото та відео від українців, у Мінцифрі створили спеціальний чат-бот, куди просять скидати всі фотографії та відеоматеріали з розташуванням і пересуванням ворожої техніки. Диверсантам в даному чат-боті не місце, адже закинути файли можна лише після авторизації з допомогою “Дії”.





Щоб поділитися фото та відео з ворожою технікою, достатньо зробити кілька простих кроків

Завантажте на смартфон додаток Телеграм, та зайдіть в цей чат-бот https://t.me/evorog_bot, який має назву єВорог. Натисніть “Авторизуватися” і підтвердіть свою особистість через додаток “Дія”. Виберіть, що саме ви бачили і про що хочете поділитися: техніку чи окупантів. Можливо це були лише літаки, або ж російські загарбники, без будь-якої техніки. Прикріпіть матеріали, які у вас є: фото, чи відео. Вкажіть місцезнаходження ворога, тобто де саме робилися кадри. Додайте коментар з детальним описом того, що саме ви бачили.

Далі, дані потрапляють до ЗСУ, де будуть оброблятися та перевірятися. Таким чином українці зможуть допомогти нашій армії виявляти ворога та випереджувати його. Крім цього, це гарний спосіб упорядкувати всі відео та фото, яких в Інтернеті вже гуляє сотнями. Не завжди вони доходять до потрібних органів, а так ви передаватимете інформацію одразу за потрібною адресою.

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