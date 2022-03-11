Чоловікам вони не потрібні: ТОП-5 знаків зодіаку, яких найчастіше кидають чоловіки

Деякі жінки мають огидні риси характеру. Зазвичай вони не пов’язані з вихованням чи життєвим досвідом. Їх диктують зірки.





Астрологи вважають, що частина якостей кожної людини вроджена, тому варто враховувати сумісність знаків зодіаку під час вибору партнера на все життя. Трапляється, що зірки занадто сильно впливають на життя, що здатне зруйнувати стосунки. Астрологи вважають, що є лише 5 знаків зодіаку, від представниць якого тікають чоловіки.

Скорпіон

Жінки-Скорпіони абсолютно непередбачувані. І це манить чоловіків. Вони поєднуються всі протилежні якості – загадковість і відвертість, цнотливість і розбещеність. Це дуже приваблює чоловіків. Якщо чоловік зможе привабити Скорпіона, така жінка майже гарантовано погодиться на створення сім’ї. Але спільне життя стане серйозним випробуванням, чоловікові не залишиться нічого кращого, ніж тікати.

Лев

Темпераментні Леви знають собі ціну і вміють зацікавити. Вони збирають навколо себе масу шанувальників та відповідають взаємністю під настрій. Перш ніж допустити до себе чоловіка, представниці знаку вимагатимуть довести свої наміри. Такі жінки зазвичай не знають, чого вони хочуть. З Левицями дуже важко порвати стосунки, адже покинути партнера може лише вона сама.

Близнюки

Перші побачення з представниками цього знаку легкі та веселі. Вони можуть розважатися, люблять романтику і божевільні ідеї. Проте, з появою рутини, жінка засмутиться і починає діставати чоловіка. І якщо чоловік не зможе дати представницям знаку Близнюки нових вражень, їхнім стосункам прийде кінець.

Риби

Представниці знаку хороші дружини. Вони не вимогливі та дбайливі, але Риби вміють маніпулювати, що не найкраще вплине на партнера. Регулярні скандали без причини здатні вивести з себе будь-кого. Тим не менш, Риби впевнені, що вони зможуть створити сім’ю. Чоловіку в такому партнерстві залишається або терпіти або тікати.

Стрільці

Жінки, народжені під цим знаком, будуть чудовими дружинами. Є сенс будувати стосунки із представницями знаку. Але Стрілець ніколи не буде домогосподаркою. Коло інтересів таких жінок дуже широке і вони не готові присвятити себе кухні та вихованню дітей. Якщо чоловіка це не лякає, такий союз буде дуже міцним.

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