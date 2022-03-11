Мужчинам они не нужны: ТОП-5 знаков зодиака, которых чаще всего бросают мужчин

У некоторых женщин есть отвратительные черты характера. Обычно они не связаны с воспитанием или жизненным опытом. Их диктуют звезды.





Астрологи считают, что часть качеств каждого человека врожденные, поэтому стоит учитывать совместимость знаков зодиака при выборе партнера на всю жизнь. Случается, что звезды слишком сильно влияют на жизнь, что способно разрушить отношения. Астрологи считают, что есть всего 5 знаков зодиака, от представительниц которого бегут мужчины.

Скорпион

Женщины-Скорпионы абсолютно непредсказуемы. И это манит мужчин. У них сочетаются все противоположные качества – загадка и откровенность, целомудрие и распущенность. Это сильно притягивает мужчин. Если мужчина сможет привлечь Скорпиона, то такая женщина почти гарантированно согласится на создание семьи. Но совместная жизнь станет серьезным испытанием, мужчине не останется ничего лучшего чем бежать.

Лев

Темпераментные Львицы знают себе цену и умеют заинтересовать. Они собирают вокруг себя массу поклонников и отвечают взаимностью под настроение. Прежде, чем допустить к себе мужчину, представительницы знака будут требовать доказать свои намерения. Такие женщины обычно не знают чего они хотят. С Львицами очень трудно порвать отношения, ведь бросить партнера может только она сама.

Близнецы

Первые свидания с представительницами этого знака легкие и веселые. Они умеют развлекаться, обожают романтику и сумасшедшие идеи. Однако, с появлением рутины, женщина расстроится и начнет доставать мужчину. И если супруг не сможет дать представительницам знака Близнецы новых впечатлений, то их отношениям придет конец.

Рыбы

Представительницы знака хорошие жены. Они не требовательные и заботливые, но Рыбы умеют манипулировать, что не лучшим образом повлияет на партнера. Регулярные скандалы без причины способны вывести из себя кого угодно. Тем не менее Рыбы уверены, что они смогут создать семью. Мужчине в таком партнерстве остается либо терпеть, либо бежать.

Стрельцы

Женщины, рожденные под этим знаком, будут отличными женами. Есть смысл строить отношения с представительницами знака. Но Стрелец никогда не будет домохозяйкой. Круг интересов таких женщин очень широкий и они не готовы посвятить себя кухне и воспитанию детей. Если мужчину это не пугает, то такой союз будет очень крепким.

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