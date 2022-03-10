Астрологи назвали три знака Зодиака, которые с годами становятся лучшей версией себя

Наверное, каждый слышал фразу, что возраст может украшать. Мол с годами человек не становится старше, а наоборот только расцветает. Особенно это приятно слышать женщинам. И действительно, некоторые из них после 30-ти “расправляют крылья”. Черты лица становятся благороднее, фигура более женственной, а в глазах появляется глубина и очень соблазнительная мудрость. Астрологи уверены, что насколько возраст будет подходить, или нет зависит от знака Зодиака под которым вы родились. Названы три знака, которые с годами только улучшаются.





Раки

Раки с годами расцветают потому, что становятся увереннее в себе. В детстве и юности, Раки очень скромны и нередко закомплексованы. Поэтому у них может наблюдаться сутулость, скромная неприметная одежда и неуверенность в себе. С возрастом это проходит, и Раки становятся настоящими красавицами и красавцами. Женщины Раки в зрелом возрасте демонстрируют отличный вкус, элегантность, отличные манеры. Они всегда хорошо выглядят и притягивают взгляды окружающих. Так происходит и в 30 лет, и в 50, или даже в 70. Мужчины Раки с возрастом раскрывают в себе мужество и лидерские качества.

Весы

Весы в детстве и юности очень самокритичны и имеют много сомнений в себе. Поэтому и транслируют неуверенность, которая никого не украшает. С возрастом это проходит. Женщины Весы очень стильно одеваются, любят аксессуары. Отличным вкусом могут похвастаться и мужчины, которых часто называют настоящими сердцеедами.

Козорог

Козорогам тоже возраст к лицу. С возрастом их застенчивость сменяется незаурядной самоуверенностью. Нерешительность – упорством. Представители этого знака могут строить карьеру, работать над собой, следить за внешностью и фигурой. Козороги в 20 лет и в 40 лет это совершенно разные люди. С годами они становятся лучшей версией себя.

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