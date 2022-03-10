Укрпочта сделала важное заявление для всех, кто получает пенсию в отделении, или от почтальона

В связи с войной многие украинцы вынужденно изменили место жительства. Среди них немало и пенсионеров. Критическая ситуация на Востоке страны, Севере и Юге. Оттуда ежедневно уезжают тысячи граждан. Многие из них пенсионеры, которые получают выплату не на банковскую карту, а в отделении Укрпочты. Многие также получают средства с помощью адресной доставкой. Для них, а также для всех, кто получает на почте социальные выплаты, Укрпочта обратилась с важным объявлением.





Украинцы онлайн могут оформить переадресацию выплат

Это объявление касается украинцев, получающих пенсию, социальные выплаты и субсидии на почте или с помощью почтальона. Если вы сменили место жительства, оставьте на сайте Укрпочты онлайн-заявку на переадресацию выплаты. В заявке следует указать:

Фамилия, имя и отчество. Вид выплаты, о которой идет речь (пенсия или субсидия). Паспортные данные. Адрес отделения, на котором вы раньше получали средства.

Далее следует выбрать один из вариантов переадресации. Либо в ближайшее работающее отделение по новому месту жительства, либо по новому адресу. Последний вариант рекомендуют выбирать только при условии, что речь о не мобильных группах населения, или вам не спешно и вы можете подождать, пока почтальон придет. Среди почтальонов наблюдается нехватка кадров, поэтому адресная доставка предусматривает задержки.

В целом, пенсии выплачиваются в обычном режиме

Министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что никаких задержек с начислением пенсий нет. На счета средства поступают в срок. Также, Правительство не отменило доплаты, которые были запланированы на март. Перерасчет производится и украинцы получают свои надбавки.

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