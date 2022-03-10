Укрпошта зробила важливу заяву для всіх хто отримує пенсію у відділенні, чи від листоноші

У зв’язку з війною, багато українців вимушено змінили місце проживання. Серед них чимало й пенсіонерів. Критична ситуація на Сході країни, Півночі та Півдні. Звідти щодня виїжджає тисячі громадян. Багато серед них пенсіонерів, які отримують виплату не на банківську картку, а у відділенні Укрпошти. Багато й таких, що отримували кошти адресною доставкою. Для них, а також для всіх хто отримує на пошті соціальні виплати, Укрпошта звернулася з важливим оголошенням.





Українці онлайн можуть оформити переадресацію виплат

Це оголошення стосується українців, які отримують пенсію, соціальні виплати та субсидії на пошті або ж з допомогою листоноші. Якщо ви змінили місце проживання, залиште на сайті Укрпошти онлайн-заявку на переадресацію виплати. В заявці треба вказати:

Прізвище, ім’я та по-батькові. Вид виплати, про яку йдеться мова ( пенсія чи субсид ія). Паспортні дані. Адреса відділення, на якому ви раніше отримували кошти.

Дальше потрібно вибрати один з варіантів переадресації. Або у найближче працююче відділення за новим місцем проживання, або ж за новою адресою. Останній варіант рекомендують вибирати лише за умови, що мова про не мобільні групи населення, або вам не спішно і ви можете зачекати, допоки листоноша прийде. Серед листонош спостерігається брак кадрів, тому адресна доставка передбачає затримки.

Загалом, пенсії виплачуються в звичайному режимі

Міністр соціальної політики Марина Лазебна також заявила, що жодних затримок з нарахуванням пенсій немає. На рахунки кошти поступають вчасно. Також, Уряд не скасував доплат, які було заплановано на березень. Перерахунок відбувається і українці отримують свої надбавки.

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