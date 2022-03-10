Поляки рассказали, какие вакансии могут предложить беженцам, и в частности, мамам с малышами

С тех пор как в Украине началась война, уже почти 2 миллиона граждан уехали в Европу. Более миллиона остановились в Польше. Страны ЕС экстренно пересмотрели собственное законодательство и, чтобы не иметь перенасыщения беженцами, позволили украинцам оформляться, как временные переселенцы. Это гораздо выгоднее, ведь беженец не имеет права минимум 6 месяцев работать, а переселенцы могут искать работу уже с первых дней прибытия в европейскую страну. После регистрации в соответствующих органах людям предоставляют временное жилье и помогают с трудоустройством. Что касается работы, то пока лучше всего в Польше. Там всегда наблюдалась нехватка рабочей силы, есть она даже при нынешних обстоятельствах.





Есть потребность в работниках минимум в пяти отраслях

Так как среди переселенцев в большинстве своем женщины, то и вакансии рассматриваются под данную целевую аудиторию. Сейчас поляки предлагают украинкам работу в отраслях:

Обслуживание. Торговля. Логистика. Предприятия пищевой промышленности. Е-commerce.

Подумали в Польше и о женщинах, имеющих с собой детей. Польское правительство отметило, что у школьников будет возможность ходить в местные школы. С детскими садами есть большая проблема. Мест не хватает даже местным. Но женщинам с детьми будет предлагаться неполный график работы и совместное поселение. Это значит, что женщин будут поселяться вместе или парами, например, по двое в квартире или комнате. Им позволят работать посменно по 4 часа в день. Пока одна мама будет работать, другая будет ухаживать за детьми. Мол, это оптимальное решение, ведь украинки смогут заработать, по крайней мере, на базовые нужды, и не будут волноваться за безопасность собственных детей.

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