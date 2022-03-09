Можно ли обменять гривны в Европе и какой курс предлагают тамошние обменники

Сначала войны в Украину заграницу выехало почти 2 миллиона беженцев. Значительная их часть осела в соседней Польше. Поляки с лояльностью относятся к украинцам, предлагают бесплатное жилье, еду и даже дают право на работу. Принимают тамошние обменники и национальную валюту. В частности, за 1 злотый нужно отдать 9 гривен, что вполне приемлемо. Поляки решили не наживаться на беде соседей, но ситуация уже начинает выходить из-под контроля. В польских обменниках осело более 9 миллионов гривен, в то время как было продано всего 750 000. Постепенно Польша начнет отказываться от нашей валюты и некоторые обменники уже начали это делать.





Украинцам рекомендуют не снимать деньги с карт перед выездом за границу

Всем кто едет за границу сильно рекомендуют иметь с собой банковскую карточку и всю наличность по возможности забросить на банковский счет. Так рассчитываться в странах ЕС будет гораздо проще. Сейчас кое-где уже наблюдается подорожание злотого. Пока максимально честный и неспекулятивный курс предлагают по следующим адресам:

Варшава – улица Свентокшиская, 32; Варшава – площадь Конесер, 10; Вроцлав – ул. Олавская 9; Катовице – улица 3-го Мая, 18; Гдыня – аллея Победы, 256.

Гораздо проще тем у кого с собой сбережения в валюте. Ее в Европе обменивают без проблем. Проблема только в том, что в Украине доллары или евро сейчас купить нереально.

Какая ситуация в других странах?

В некоторых странах гривни обменять можно, но это касается только ближних Словакии, Венгрии или Румынии. А вот в Германии или Испании это почти нереально. Украинцев выручают разве что украинские перевозчики, у которых есть несколько местных денег, и они готовы купить гривну.

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