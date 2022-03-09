В Україні заборонили обмін валюти: скільки так триватиме

Як тільки в Україні запровадили воєнний стан в Національному Банку оголосили про кілька нововведень, серед яких і повна заборона на купівлю валюти. Мається на увазі, що українці не можуть купити долар, але можуть його продати. Курс заморожено на рівні майже 30 гривень. Це мовляв для того, щоб врятувати гривню. Якби валюту можна було купити, українці масово ринулися б до банків та обмінників, а особливо ті, хто виїжджає закордон. Зауважимо, що наразі виїхало майже 2 мільйони українців.





Скільки триватимуть обмеження?

Подібні обмеження з валютними операціями діятимуть щонайменше до звершення воєнного стану. В протилежному випадку гривня проб’є дно, а країна втратить валютні запаси, які їй зараз необхідні для закупівлі палива, медикаментів та озброєння.

Станом на сьогодні, користуватися доларами, та валютними рахунками можуть лише підприємства, які є об’єктами критичної інфраструктури, або виконують завдання уряду.

Після війни на гривню чекає не найкращий сценарій

Попри те, що зараз курс заморожено, це не означає, що після завершення війни він залишиться на цьому ж рівні. Одразу кілька експертів в області фінансів та економіки заявили, що як тільки торги відкриються, долар почне стрімко дорожчати. Мінімальна його ціна становитиме 100 гривень за одиницю. Це може трапитися раптово, або ж поступово, однак такий сценарій є невід’ємним.

Все через великі втрати України. Наразі збитки від війни вже обраховуються, як 100 мільярдів доларів, що становить половину ВВП держави. Якщо війна затягнеться, ситуація стане ще більш плачевною.

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