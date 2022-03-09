Чи можна обміняти гривні в Європі та який курс пропонують тамтешні обмінники

Спочатку війни в Україні закордон виїхало майже 2 мільйона біженців. Значна їх частина осіла в сусідній Польщі. Поляки з лояльністю відносяться до українців, пропонують безкоштовне житло, їжу, і навіть дають право на роботу. Приймають тамтешні обмінники й національну валюту. Зокрема, за 1 злотий потрібно віддати 9 гривень, що цілком прийнятно. Поляки вирішили не наживатися на біді сусідів, але наразі ситуація вже починає виходити з-під контролю. В польських обмінниках осіло понад 9 мільйонів гривень, тоді як було продано лише 750 000. Поступово Польща почне відмовлятися від нашої валюти і деякі обмінники вже почали це робити.





Українцям рекомендують не знімати гроші з карток перед виїздом закордон

Всім хто їде закордон настільно рекомендують мати з собою банківську картку і всю готівку по можливості закинути на банківський рахунок. Так розраховуватися в країнах ЄС буде значно простіше. Наразі, подекуди вже спостерігається подорожчання злотого. Поки що максимально чесний і не спекулятивний курс пропонують за наступними адресами:

Варшава – вулиця Свєнтокшиська, 32; Варшава – площа Конесер, 10; Вроцлав – вул. Олавська; Катовіце – вулиця 3-го Травня, 1; Гдиня – алея Перемоги, 256.

Набагато простіше тим у кого з собою заощадження в валюті. Її в Європі обмінюють без проблем. Проблема лише в тому, що в Україні долари, чи євро зараз купити нереально.

Яка ситуація в інших країнах?

В деяких країнах гривні обміняти можна, але це стосується лише ближніх Словаччини, Угорщини чи Румунії. А от в Німеччині, чи приміром Іспанії це майже нереально. Українців виручають хіба що українські перевізники, які мають з собою трохи місцевих грошей, та готові купити гривню.

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