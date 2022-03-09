В Украине прояснилась ситуация со штрафами за несвоевременную оплату компослуг

Кабинет министров Украины принял решение не наказывать граждан за коммунальные долги во время военного положения. Украинцам не будут начисляться ни штрафы, ни пени за неуплаченные услуги ЖКХ. Во время войны правительство также запретило выключать потребителям воду, газ, электроэнергию или другие услуги за неуплату.





Об этом решении Кабмина на днях сообщил глава Минрегиона Алексей Чернышев на официальном правительственном YouTube-канале. Он отметил, что нужно лишить людей дополнительной финансовой нагрузки, связанной с оплатой компуслуг. В такие сложные для страны времена украинцы, прежде всего, должны позаботиться о своей жизни и здоровье, а не волноваться, что им насчитают пеню или, например, отключат отопление.

Министр объяснил: даже если платить за коммуналку гражданин сейчас не может, или платит по счетам лишь частично, он будет и дальше бесперебойно получать все услуги. Такой шаг государственной власти является попыткой защитить своих граждан в условиях военного времени и не доставлять им лишних хлопот.

В то же время Алексей Чернышев намекнул, что постановление Кабмина не запрещает украинцам платить за услуги ЖКХ, если у них есть возможность. Ведь коммунальные службы сейчас работают на грани своих возможностей, стремясь обеспечить население всем необходимым даже в условиях войны.

Работники коммунальных предприятий ежедневно рискуют жизнью, чтобы в домах украинцев был свет, газ и вода. Если потребители могут себе позволить хотя бы частично оплатить коммуналку, стоит это сделать. Тем более что некоторые предприятия, отвечающие за коммунальную инфраструктуру, уже испытывают серьезную нехватку средств для того, чтобы продолжать свою работу.

Напомним, что в результате обстрелов оккупантов в Украине уже пострадало большое количество объектов коммунальной инфраструктуры. В результате жителям Харьковщины, Киевщины и других «горячих» регионов приходится обходиться без отопления, а иногда и без других важных компуслуг.

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