В Україні ще більше стрибнуть ціни на бензин та дизель, але дефіциту не буде

У Кабінеті міністрів України вирішили підняти граничну націнку на роздрібні ціни бензину та дизпалива майже у півтора рази. На думку урядовців такий крок допоможе поратися з проблемою дефіциту пального. На скільки ж тепер збільшиться ціна 1 літру бензинів та ДП?





Як зазначив представник Кабміну у парламенті Тарас Мельничук, до актуальної наразі максимальної націнки АЗС зможуть додати ще 40%. Рекомендовану ціну дизельного палива дозволять завищувати аж на 7 грн, замість встановлених раніше 5 грн. А граничні націнки на бензин А-95 та А-92, які раніше становили 4,55 грн, виростуть до 6,50 грн.

Таким чином і за дизель і за бензин українцям доведеться платити приблизно на дві гривні більше. Відштовхуючись від середніх цін на пальне можна підрахувати, що ДТ буде коштувати 41-42 грн/л, а за бензини – 36-37 грн/л.

Та варто зазначити, що далеко не всі роздрібні торговці дотримуються державних рекомендацій. Тож вже зараз на багатьох АЗС можна побачити значно завищені ціни: 39-40 грн/л на бензини, та понад 45 грн/л – на дизельне пальне.

До речі податкові пільги на пальне в уряді все ж збираються продовжити. Тож вочевидь ПДВ на бензини та ДТ таки залишиться на рівні 7%, та й акциз імпортерам платити не доведеться. Здавалося б це хороша новина, адже за таких умов різкого підвищення цін можна не боятися. Однак зараз головне завдання держави – впоратися із дефіцитом, який навіть попри знижене податкове навантаження може «накрутити» ціни на бензин та дизпаливо.

Нагадаємо, що нестача пального на українських АЗС пов’язана з ракетними ударами окупантів по нафтобазах. Зокрема проблему з бензином та дизелем загострила атака на найбільший в Україні Кременчуцький нафтопереробний завод. Наразі паливо в країну потрапляє лише за рахунок імпорту з Європи, який нажаль ще не налагодили в належних об’ємах.