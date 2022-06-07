Один з найбільших українських банків змінить свою назву

«Альфа-Банк Україна» готується до перейменування. Ідея змінити назву виникла у правління фінустанови ще в кінці лютого, за кілька днів після початку війни. Схоже український «Альфа-Банк» хоче знищити всі ниточки, що зв’язують його із росією, а зміна бренду стане першим кроком до втілення цього плану.





Про перейменування відомого в Україні банку повідомив Сімеон Дянков, колишній міністр фінансів Болгарії. У квітні НБУ передав йому право голосу по контрольному пакету акцій банку.

Для вибору та погодження нової назви правлінню банку потрібно перш за все провести збори акціонерів. Члени правління «Альфа-Банк Україна» вже підготували кілька варіантів назв, які збираються представити акціонерам на голосуванні. Проте оприлюднювати ці варіанти керівництво фінустанови наразі відмовилося.

Окрім рішення акціонерів, для зміни назви банку також необхідно, щоб працювали відповідні державні реєстри. Адже офіційне перейменування супроводжується проведенням певних юридичних процедур. Тож наразі Сімеон Дянков збирається затвердити рішення про зміну бренду кредитної організації на щорічному засіданні акціонерів. А всі нотаріальні дії будуть виконані, коли відкриються державні реєстри.

Екс-міністр фінансів Болгарії наразі представляє більшість голосів на засіданні акціонерів «Альфа-Банк Україна», оскільки є офіційною довіреною особою власника контрольного пакету акцій Андрія Косогова.

Варто зазначити, що тримачем найбільшої частки активів фінустанови російський бізнесмен Косогов став після того, як свої акції йому передали Олексій Кузьмічов та Герман Хан, що потрапили до санкційного списку.

На зборах акціонерів українського «Альфа-Банку», окрім зміни назви, буде також розглядатися питання про докапіталізацію коштом російського акціонера банку Михайла Фрідмана та його партнерів. Сума запланованих фінансових вливань складає 1 млрд. дол. З метою здійснення докапіталізації російських акціонерів банку навіть збираються звільнити від санкцій в Україні.