Стало известно, произойдет ли обещанный перерасчет пенсий в условиях войны

В марте украинским пенсионерам обещали пересчитать пенсии. Доплаты должны были затронуть целый ряд лиц. В первую очередь это связано с ростом прожиточного минимума. Но поскольку март совпал с началом войны, то большинство пенсионеров начали волноваться не о возможном отсутствии доплат, а вообще о наличии пенсий. Министр социальной политики Марина Лазебная всех успокоила. В своем недавнем обращении она объяснила, что пенсии будут вовремя и, конечно же, с доплатами.





В настоящее время пенсию насчитали уже 13 миллионам украинцев

По состоянию на 7 марта несколько миллионов украинцев уже получили пенсию, причем в обновленном размере. Пересчет состоялся, так что владельцы минимальных пенсий получили почти на 200 грн больше. Те, кто имеет средний размер выплат, получили дополнительные 300-500 грн. Около 1000 грн досчитали владельцам максимальной пенсии. У каждого доплата разная, ведь при ее расчете учитывалось несколько факторов, и в первую очередь стаж и размер страховых взносов, которые гражданин уплачивал в течение трудового периода. Социальные выплаты начнут начислять с 7 марта. Все они придут в полном объеме и в срок, насколько это возможно.

Пенсии могут прийти с задержкой в ​​регионах, где происходят боевые действия

Тем украинцам, которые получают пенсию на банковский счет, волноваться нечего. Выплаты придут своевременно, независимо от региона проживания. Тем, кто получает деньги адресной доставкой на дом или же в почтовом отделении, возможно придется подождать. По крайней мере, это касается населенных пунктов, где идут бои. Если вы сменили место жительства, но хотите получить деньги в отделении Укрпочты, то позвоните в Пенсионный Фонд, опишите ситуацию, и после этого обратитесь в ближайшее почтовое отделение с документами, удостоверяющими личность.

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