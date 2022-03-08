Українцям повідомили, де можна зняти готівку окрім банкоматів

Від початку війни в Україні дуже проблематично зняти готівку. По-перше в банкоматах шалені черги і в перші дні людям доводилося стояти по кілька годин, щоб зняти гроші. По-друге, деякі банки обмежили зняття готівки з однієї картки лише до 3000 грн на день. Це стало справжньою проблемою. Ситуацію спробували вирішити, і рішення таки знайшлося. Зараз українці можуть зняти гроші зі своїх карток прямо на касі супермаркетів, аптек або у поштових відділеннях. Як це працює?





Наразі таку послугу пропонує кілька торгових мереж

Зауважимо, що в магазині, чи супермаркеті можна зняти від 500 до 6000 грн. Для цього треба підійти на касу, і розраховуючись за вибраний товар, сказати, що ви хочете “зняти” певну суму. Розрахувавшись карткою ви отримаєте свої гроші. Звісно ж за умови, що на касі є необхідна сума.

Наразі, отримати готівку можна в наступних мережах:

“АТБ-Маркет” (до 6000 грн.). “Сільпо” (до 6000 грн.). “Фора” (до 6000 грн.). FOZZY (до 6000 грн.). VARUS (до 6000 грн.). NOVUS (до 500 грн.). ROSHEN (до 500 грн.). Лоток (до 6000 грн). Thrash! (До 6000 грн). “Точка” (до 6000 грн). “Сім23” (до 2000 грн.).

Гроші можна зняти в аптеках або на Новій пошті

Крім цього, про таку послугу повідомили й деякі аптеки, серед них мережа Вітамін. Пропонують теж суму до 6000 грн, але за умови, що гроші є в наявності. Зняти гроші можна й у відділеннях “Нової пошти”. Підійдіть до оператора, скажіть, що хочете отримати готівку, покажіть документ, що засвідчує вашу особу. Після цього, розрахуйтесь карткою і отримайте бажану суму. Послуга платна: 2% від суми і додатково 20 грн.

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