Українцям повідомили, де можна зняти готівку окрім банкоматів
Від початку війни в Україні дуже проблематично зняти готівку. По-перше в банкоматах шалені черги і в перші дні людям доводилося стояти по кілька годин, щоб зняти гроші. По-друге, деякі банки обмежили зняття готівки з однієї картки лише до 3000 грн на день. Це стало справжньою проблемою. Ситуацію спробували вирішити, і рішення таки знайшлося. Зараз українці можуть зняти гроші зі своїх карток прямо на касі супермаркетів, аптек або у поштових відділеннях. Як це працює?
Наразі таку послугу пропонує кілька торгових мереж
Зауважимо, що в магазині, чи супермаркеті можна зняти від 500 до 6000 грн. Для цього треба підійти на касу, і розраховуючись за вибраний товар, сказати, що ви хочете “зняти” певну суму. Розрахувавшись карткою ви отримаєте свої гроші. Звісно ж за умови, що на касі є необхідна сума.
Наразі, отримати готівку можна в наступних мережах:
- “АТБ-Маркет” (до 6000 грн.).
- “Сільпо” (до 6000 грн.).
- “Фора” (до 6000 грн.).
- FOZZY (до 6000 грн.).
- VARUS (до 6000 грн.).
- NOVUS (до 500 грн.).
- ROSHEN (до 500 грн.).
- Лоток (до 6000 грн).
- Thrash! (До 6000 грн).
- “Точка” (до 6000 грн).
- “Сім23” (до 2000 грн.).
Гроші можна зняти в аптеках або на Новій пошті
Крім цього, про таку послугу повідомили й деякі аптеки, серед них мережа Вітамін. Пропонують теж суму до 6000 грн, але за умови, що гроші є в наявності. Зняти гроші можна й у відділеннях “Нової пошти”. Підійдіть до оператора, скажіть, що хочете отримати готівку, покажіть документ, що засвідчує вашу особу. Після цього, розрахуйтесь карткою і отримайте бажану суму. Послуга платна: 2% від суми і додатково 20 грн.