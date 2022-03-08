Украинцам сообщили, где можно снять наличные, кроме банкоматов

С начала войны в Украине очень проблематично снять наличные. Во-первых, в банкоматах безумные очереди и в первые дни людям приходилось стоять по несколько часов, чтобы снять деньги. Во-вторых, некоторые банки ограничили снятие наличных с одной карты только до 3000 грн в день. Это стало настоящей проблемой. Ситуацию попытались решить, и решение нашлось. Сейчас украинцы могут снять деньги со своих карт прямо на кассе супермаркетов, аптек или в почтовых отделениях. Как это работает?





В настоящее время такую ​​услугу предлагает несколько торговых сетей

Заметим, что в магазине или супермаркете можно снять от 500 до 6000 грн. Для этого нужно подойти на кассу, и рассчитываясь за выбранный товар, сказать, что вы хотите снять определенную сумму. Рассчитавшись картой вы получите свои деньги. Конечно, при условии, что на кассе есть необходимая сумма.

Сейчас получить наличные можно в следующих сетях:

“АТБ-маркет” (до 6000 грн.). “Сильпо” (до 6000 грн). “Фора” (до 6000 грн). FOZZY (до 6000 руб.). VARUS (до 6000 руб.). NOVUS (до 500 грн.). ROSHEN (до 500 грн). Лоток (до 6000 грн). Thrash! (до 6000 грн). “Точка” (до 6000 грн). “Семь23” (до 2000 грн.).

Деньги можно снять в аптеках или на Новой почте

Кроме этого, о такой услуге сообщили и некоторые аптеки, в том числе сеть Витамин. Предлагают тоже сумму до 6000 грн, но при условии, что деньги есть в наличии. Снять деньги можно и в отделениях “Новой почты”. Подойдите к оператору, скажите, что хотите получить наличные, покажите документ, удостоверяющий вашу личность. После этого, рассчитайтесь картой и получите желаемую сумму. Услуга платная: 2% от суммы и 20 грн.

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