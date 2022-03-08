Украинцам сообщили, где можно снять наличные, кроме банкоматов
С начала войны в Украине очень проблематично снять наличные. Во-первых, в банкоматах безумные очереди и в первые дни людям приходилось стоять по несколько часов, чтобы снять деньги. Во-вторых, некоторые банки ограничили снятие наличных с одной карты только до 3000 грн в день. Это стало настоящей проблемой. Ситуацию попытались решить, и решение нашлось. Сейчас украинцы могут снять деньги со своих карт прямо на кассе супермаркетов, аптек или в почтовых отделениях. Как это работает?
В настоящее время такую услугу предлагает несколько торговых сетей
Заметим, что в магазине или супермаркете можно снять от 500 до 6000 грн. Для этого нужно подойти на кассу, и рассчитываясь за выбранный товар, сказать, что вы хотите снять определенную сумму. Рассчитавшись картой вы получите свои деньги. Конечно, при условии, что на кассе есть необходимая сумма.
Сейчас получить наличные можно в следующих сетях:
- “АТБ-маркет” (до 6000 грн.).
- “Сильпо” (до 6000 грн).
- “Фора” (до 6000 грн).
- FOZZY (до 6000 руб.).
- VARUS (до 6000 руб.).
- NOVUS (до 500 грн.).
- ROSHEN (до 500 грн).
- Лоток (до 6000 грн).
- Thrash! (до 6000 грн).
- “Точка” (до 6000 грн).
- “Семь23” (до 2000 грн.).
Деньги можно снять в аптеках или на Новой почте
Кроме этого, о такой услуге сообщили и некоторые аптеки, в том числе сеть Витамин. Предлагают тоже сумму до 6000 грн, но при условии, что деньги есть в наличии. Снять деньги можно и в отделениях “Новой почты”. Подойдите к оператору, скажите, что хотите получить наличные, покажите документ, удостоверяющий вашу личность. После этого, рассчитайтесь картой и получите желаемую сумму. Услуга платная: 2% от суммы и 20 грн.