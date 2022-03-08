ПриватБанк змінив правила роботи кредитних карт в Україні

Фінансові установи України на час війни дещо змінили правила обслуговування своїх клієнтів. Зокрема у ПриватБанку дозволили тимчасово не повертати борги за кредитами. Тож українці можуть не хвилюватися, що у них накопичаться відсотки або доведеться платити штраф за прострочку.





Як повідомили у прес-службі державного банку, кредитні канікули будуть розповсюджуватися не лише на кошти, взяті в борг за допомогою кредитних карток. За послугами «Миттєва розстрочка» та «Оплата частинами» також деякий час можна не платити.

Пом’якшені умови діятимуть до 1 червня. Виняток становлять лише клієнти, які ще до початку війни прострочили свої виплати більш ніж на 90 днів.

Як зазначив на своїй Facebook-сторінці прес-серкетар Привату Олег Серга, клієнти можуть вносити платежі по кредиту за можливості. Проте це зовсім не обов’язково.

Які ще умови змінилися?

Окрім кредитних канікул клієнтам ПриватБанку варто знати і про низку інших змін у правилах обслуговування, вмотивованих воєнним станом. Зокрема:

кредитний ліміт відновлено у повному обсязі (у перші дні війни банк тимчасово заблокував можливість брати кредит);

кошти за кредиткою можна взяти без першого платежу під 0,00001% (за картками Універсальна, Універсальна Голд та преміальними картами). Така система буде діяти до 1 червня;

готівку у банкоматах можна знімати в обсязі до 100 тис грн на добу;

з валютних рахунків дозволено знімати до 30 тис грн на добу;

заборонено купувати іноземну валюту (продаж дозволяється).

Варто зазначити, що для клієнтів ПриватБанку, у яких незабаром спливає термін дії карток, його автоматично буде продовжено на 180 діб. Завдяки автоматичній пролонгації карток, клієнтам не доведеться турбуватися про їх перевипуск у такий складний для країни час. Натомість вони зможуть вільно користуватися власними коштами, отримувати виплати та брати кредити, аж доки ситуація в Україні не налагодиться.

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