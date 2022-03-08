Где купить лекарства во время войны, и как проверить их наличие в аптеках

Война началась 24 февраля и с тех пор в аптеки, банкоматы и магазины безумные очереди. Люди стоят по несколько часов и в результате идут ни с чем, потому что в аптеке практически нет базовых препаратов, таких как лекарства от повышенного давления, или, например, йода. Усложняет ситуацию и то, что многие аптеки закрылись, причем в тех регионах, где все спокойно. Чтобы не бегать по городу в поисках необходимого препарата или хотя бы открытой аптеки, рекомендуем ознакомиться с информацией, которую предоставили крупнейшие сети.





Украинские сети аптек объяснили, где искать актуальную информацию о графике их работы и наличии лекарств

Сейчас в Украине продолжают работать следующие сети аптек: “Доброго дня”, “АНЦ”, “Витамин” и “Подорожник”.

Сеть “Доброго дня”” рекомендует следить за всей актуальной информацией на их сайте. В частности, там публикуется график работы отделений, а также можно посмотреть наличие нужных лекарств. Есть ли нужные вам препараты хотя бы в одной из аптек вашего города, независимо от сети, можно посмотреть и на сайте Tabletki. Раньше лекарство можно было забронировать, но сейчас эта услуга недоступна. Только “живая очередь”. В аптеках “Доброго дня” доступен расчет картой. Аптеки “АНЦ” тоже имеют свой сайт, где можно просмотреть, открыты ли отделения. Аптеки “Витамин” сообщают об актуальном графике работы на своих страницах в Фейсбуке и Инстаграме. Также, на кассах этих аптек можно снять наличные в размере 6000 грн, но при условии, что в кассе есть необходимая сумма. Аптеки “Подорожник” сообщают об актуальных изменениях на своей странице в Facebook. В настоящее время в городах, где нет боевых действий, эти аптеки открыты.

Следует заметить, что цены на лекарства не повысили. Правительство за этим строго следит.

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