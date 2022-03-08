Де купити ліки під час війни, та як перевірити їх наявність у аптеках

Війна почалася 24 лютого і відтоді до аптек, банкоматів та магазинів шалені черги. Люди стоять по кілька годин і в результаті йдуть ні з чим, тому що в аптеці практично немає базових препаратів, як от ліків від підвищеного тиску, чи приміром, йоду. Ускладнює ситуацію й те, що багато аптек зачинилися, причому в тих регіонах, де наразі все спокійно. Щоб не бігати по місту в пошуках необхідного препарату, або бодай відчиненої аптеки, рекомендуємо ознайомитися з інформацією, яку надали найбільші мережі.





Українські мережі аптек пояснили, де шукати актуальну інформацію про графік їх роботи і наявність ліків

Наразі в Україні продовжують працювати наступні мережі аптек: “Доброго дня”, “АНЦ”, “Вітамін” та “Подорожник”.

Мережа “Доброго дня” рекомендує слідкувати за всією актуальною інформацією на їхньому сайті. Зокрема, там публікується графік роботи відділень, а також можна подивитися наявність потрібних ліків. Чи є потрібні вам препарати хоча б у одній з аптек вашого міста, незалежно від мережі, можна подивитися й на сайті Tabletki . Ран іше ліки можна було забронювати, але зараз ця послуга недоступна. Лише “жива черга”. В аптеках “Доброго дня” доступний розрахунок карткою. Аптеки “АНЦ” теж мають власний сайт, де можна переглянути, чи відкриті відділення. Аптеки “Вітамін” повідомляють про актуальний графік роботи на своїх сторінках в Фейсбук та Інстаграм. Також, на касах цих аптек можна “зняти” готівку у розмірі 6000 грн, але за умови, що в касі є необхідна сума. Аптеки “Подорожник” повідомляють про актуальні зміни на своїй сторінці у Фейсбук. Наразі, в містах, де немає бойових дій, ці аптеки відчинені.

Варто зауважити, що ціни на ліки не підвищили. Уряд за цим суворо слідкує.

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