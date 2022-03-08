Смертельна небезпека: скільки чашок кави здатні вбити людину

Чоловік із Британії помер від серйозного передозування кофеїну. Він припустився помилки і випив еквівалент 200 чашок кави. Британець помер від передозування кофеїну після того, як ужив суміш, що містила стимулятор. Порція препарату виявилася еквівалентною двом сотням чашок напою.





Том Менсфілд був особистим тренером із Великобританії. Він трагічно загинув у віці 29 років, коли неправильно розрахував дозу стимулятора.

Чоловік замовив 100-грамовий пакетик порошку кофеїну, який потрібно було додавати до напоїв. Але при зважуванні дози він припустився помилки і добровільно прийняв смертельну дозу.

Доза порошку кофеїну, що рекомендується, повинна становити від 60 до 300 мг. Але чоловік чомусь упустив той факт, що його ваги показували мінімальне значення аж 2 грами. У результаті чоловік з’їв відразу кілька грамів порошку, що прирівнювалося до 200 чашок кави.

Відразу після того, як чоловік випив напій, він схопився за груди і сказав дружині, яка була поруч, що в нього занадто сильно б’ється серце. Потім в нього пішла піна із рота. Дружина відразу ж викликала швидку допомогу і чоловіка терміново доправили до лікарні із зупинкою серця. Його надавали допомогу, але пізніше, того ж дня, він помер.

Розтин показав, що рівень кофеїну в крові у Менсфілда становив 392 мг на літр. У той час, як після чашки кави цей показник становить від 2 до 4 мг на літр.

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