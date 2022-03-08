Смертельная опасность: сколько чашек кофе способны убить человека

Мужчина из Британии умер от серьезной передозировки кофеина. Он допустил ошибку и выпил эквивалент 200 чашек кофе. Британец умер от передозировки кофеина после того, как употребил смесь, которая содержала стимулятор. Порция препарата оказалась эквивалентной двум сотням чашек напитка.





Том Мэнсфилд был личным тренером из Великобритании. Он трагически погиб в возрасте 29 лет, когда неправильно рассчитал дозу стимулятора.

Мужчина заказал 100-граммовый пакетик порошка кофеина, который нужно было добавлять в напитки. Но при взвешивании дозы он допустил ошибку и добровольно принял смертельную дозу.

Рекомендуемая доза порошка кофеина должна составлять от 60 до 300 мг. Но мужчина почему-то упустил тот факт, что его весы показывали минимальное значение аж 2 грамма. В итоге мужчина съел сразу несколько граммов порошка, что приравнивалось к 200 чашкам кофе.

Сразу после того, как мужчина выпил напиток, он схватился за грудь и сказал жене, которая была рядом, что у него слишком сильно бьется сердце. Затем изо рта у него пошла пена. Жена сразу же вызвала скорую помощь и мужчину в срочном порядке доставили в больницу с остановкой сердца. Его оказывали помощь, но позже, в тот же день он скончался.

Вскрытие показало, что уровень кофеина в крови у Мэнсфилда составлял 392 мг на литр. В то время как после чашки кофе этот показатель составляет от 2 до 4 мг на литр.

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