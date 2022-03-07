Астрологи назвали знаки Зодіаку, які ідеально підходять один одному

Сумісність по гороскопу — це зовсім не вигадка. Якби кожен вибирав пару опираючись на знаки Зодіаку, то розлучень було б набагато менше. Астрологи коротко охарактеризували кожен знак і розповіли, хто кому найкраще підходить.





Овен

Овен — це стихія вогню. Запальні і пристрасні. Найкраще їм підходять Близнюки та Стрільці, які мають схожий темперамент та погляди на життя. Стрільці підходять ідеально, адже вміють пробачати образи, а Овни ображати полюбляють, причому не завжди свідомо.

Телець

Тельцям підходять Раки та Козороги. З першими Тельців об’єднує любов до спокою та стабільності. Але є одне “Але”. Тельці люблять і хочуть розкоші, а от Ракам достатньо простого людського щастя. Зате з Козорогами союз буде ідеальний. Тут всі погляди та пріоритети схожі.

Близнюки

Близнюки найкраще сходяться з Водоліями. Це повітряні знаки і в них є багато спільного. Вони мають багато протилежних рис, але це буде лише плюсом. Вони доповнюватимуть один одного.

Раки

Ракам гарно підходять Скорпіони та Діви. З першими у них зазвичай виходить дуже сильний емоційний зв’язок. З другими прекрасні сімейні стосунки: надійні та довговічні.

Лев

Леви непогано сходяться з Вагами та Водоліями. Лише ці знаки здатні підкорити гордих та егоїстичних Левів. З Водоліями може виникати багато суперечок, але вони лише підкріплюватимуть вогник в стосунках.

Діва

Дівам підходять Раки — це до речі взаємно. Також, не погані стосунки можна побудувати з Козорогами. З цими знаками Діви мають багато спільного. Це любов до порядку, перфекціонізм, любов до домашнього затишку тощо.

Ваги

Ваги ладять з Левами. Ці двоє завжди знайдуть вихід з будь-яких суперечок. Також, Вагам підходять Тельці, як би це дивно не звучало. Все через те, що обидва знаки знаходяться під опікою Венери. Тому їх часто тягне один до одного.

Скорпіон

Ідеальних партнерів треба шукати серед Дів та Раків. Міцні, здорові, емоційно піднесені стосунки — це то, що вас чекає. Ці партнери завжди підтримують один одного, що дуже важливо.

Стрілець

Для Стрільців ідеальним партнером можуть стати Овни. Їм ніколи не буде сумно разом. Цей союз має всі шанси на “жили вони довго та щасливо і померли в один день”. Гарні пари виходять й з Близнюками.

Козоріг

Як зазначалося вище, Козорогам підходять Тельці. Вони обоє працелюбні, завзяті і легкі на підйом. Гарний тандем получається й з Дівами. В обох немає ніяких ілюзій, все чітко та зрозуміло, а від цього легко.

Водолій

Водолій та Ваги — це не лише ідеальні партнери, а й найкращі друзі. В них дуже багато спільного, тому часто ці знаки відчувають взаємну тягу. Також, як людину для створення сім’ї, Водоліям можна розглядати Левів. Буде важко, але цікаво.

Риби

Лояльним Рибам підходять практично всі знаки, але найкомфортніше вони почуваються з Раками та Козорогами. Саме з цими знаками в Риб, за статистикою, виходять найміцніші стосунки.

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