Новини

В Минобороны объяснили, нужно ли выключать телефоны на ночь, чтобы враг не использовал их как цель для бомбардировки

06.03.2022
1 хвилина на прочитання

С тех пор как началась война в сети гуляет очень много фейков. Их порождает в основном страна оккупанта. Все для того, чтобы навести еще больше паники, расшатать боевой дух населения и сделать нас слабым и уязвимым. Следовательно, на днях появилась информация, что ночью украинцам нужно выключать телефоны или переводить их в режим “Полет”. Мол окупанты будут звонить по телефону из незнакомых номеров и таким образом будут искать цель для бомбардировки.


Новини по темі

Прессслужба Минобороны заявила, что это очередной фейк

Украинцев успокоили, никакой угрозы включенный телефон не представляет. Враг хочет, чтобы люди испугались, а еще перестали фотографировать и снимать на видео передвижение вражеской техники. В Минобороны заверили, определить местонахождение человека просто позвонив ему, враг не может. Телефон наоборот нужно держать включенным, чтобы как минимум не упустить сигнал о воздушной тревоге, ведь сирена есть не во всех населенных пунктах. Не слышно ее иногда и в окрестностях городов. Кстати, еще раньше все активно призывали отключать на телефонах геолокацию. Это между прочим тоже был фейк.

Украинцев предупреждают о еще большей информационной атаке

Враг видит, что его план быстро захватить Украину провалился. Поэтому сейчас основная его цель – расшатать народ информационно. Людей уже предупреждают, что может появиться фейковое видеообращение Зеленского, где он объявляет о капитуляции. Это ложь! Также, на днях, окупанты сообщили, что Харьков сдался. Однако уже через несколько часов мэр города вышел на связь и сообщил, что Харьков остается под контролем Украины.
Рекомендуем читать новости и актуальную информацию только на официальных источниках или на новостных ресурсах, которые на эти источники ссылаются.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿
06.03.2022
1 хвилина на прочитання

Новини по темі

У Міноборони пояснили, чи треба виключати телефони на ніч, щоб ворог не використав їх, як ціль для бомбардування

06.03.2022

Заработали новые правила вывоза валюты из Украины

06.03.2022

Запрацювали нові правила вивозу валюти з України

06.03.2022

Стало известно, как будут работать Приват и Ощад на следующей неделе

06.03.2022
Back to top button