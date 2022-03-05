В Минобороны объяснили, нужно ли выключать телефоны на ночь, чтобы враг не использовал их как цель для бомбардировки

С тех пор как началась война в сети гуляет очень много фейков. Их порождает в основном страна оккупанта. Все для того, чтобы навести еще больше паники, расшатать боевой дух населения и сделать нас слабым и уязвимым. Следовательно, на днях появилась информация, что ночью украинцам нужно выключать телефоны или переводить их в режим “Полет”. Мол окупанты будут звонить по телефону из незнакомых номеров и таким образом будут искать цель для бомбардировки.





Прессслужба Минобороны заявила, что это очередной фейк

Украинцев успокоили, никакой угрозы включенный телефон не представляет. Враг хочет, чтобы люди испугались, а еще перестали фотографировать и снимать на видео передвижение вражеской техники. В Минобороны заверили, определить местонахождение человека просто позвонив ему, враг не может. Телефон наоборот нужно держать включенным, чтобы как минимум не упустить сигнал о воздушной тревоге, ведь сирена есть не во всех населенных пунктах. Не слышно ее иногда и в окрестностях городов. Кстати, еще раньше все активно призывали отключать на телефонах геолокацию. Это между прочим тоже был фейк.

Украинцев предупреждают о еще большей информационной атаке

Враг видит, что его план быстро захватить Украину провалился. Поэтому сейчас основная его цель – расшатать народ информационно. Людей уже предупреждают, что может появиться фейковое видеообращение Зеленского, где он объявляет о капитуляции. Это ложь! Также, на днях, окупанты сообщили, что Харьков сдался. Однако уже через несколько часов мэр города вышел на связь и сообщил, что Харьков остается под контролем Украины.

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