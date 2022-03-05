У Міноборони пояснили, чи треба виключати телефони на ніч, щоб ворог не використав їх, як ціль для бомбардування

Відколи почалася війна в мережі гуляє надзвичайно багато фейків. Їх породжує здебільшого країна окупанта. Все для того, аби навести ще більше паніки, розхитати бойовий дух населення і зробити нас слабкими та вразливими. Відтак, на днях з’явилася інформація, що вночі українцям потрібно виключати телефони або ж переводити їх в режим “Політ”. Мовляв окупанти телефонуватимуть з незнайомих номерів і таким чином шукатимуть ціль для бомбардування.





Пресслужба Міноборони заявила, що це черговий фейк

Українців заспокоїли, жодної загрози включений телефон не становить. Ворог хоче, щоб люди злякалися, а ще перестали фотографувати та знімати на відео пересування ворожої техніки. У Міноборони запевнили, визначити місцезнаходження людини просто зателефонувавши їй, ворог не може. Телефон навпаки потрібно мати включеним, щоб як мінімум не пропустити сигнал про повітряну тривогу, адже сирена є не у всіх населених пунктах. Не чути її інколи й на околицях міст. До речі ще раніше всі активно закликали виключати на телефонах геолокацію. Це між іншим теж був фейк.

Українців попереджають про ще більшу інформаційну атаку

Ворог бачить, що його план швидко захопити Україну, провалився. Тому зараз основна його ціль, розхитати народ інформаційно. Людей вже попереджають, що може з’явитися фейкове відеозвернення Зеленського, де він оголошує капітуляцію. Це брехня! Також, на днях, окупанти повідомили, що Харків здався. Та вже через кілька годин мер міста вийшов на зв’язок і повідомив, що Харків залишається під контролем України.

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