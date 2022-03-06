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НБУ заборонив продаж валюти та ввів низку інших обмежень

06.03.2022
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Воєнний стан передбачає чимало змін, і в першу чергу вони стосуються роботи банків. Ще в перші дні війни українці стикнулися з шаленими чергами перед банкоматами. Зняти можна було лише певну суму на день. Зараз ситуація трішки внормувалася, аншлаг зменшився, однак українцям залишаються недоступними деякі операції. Наприклад, купівля валюти. На час війни — купити долари, чи євро — неможливо.


В НБУ розповіли, які банківські операції є можливими на сьогоднішній день

Зауважимо, що курс долара наразі заморожено і він становить 29,25 за 1 долар.

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  1. Українці можуть продати долари в банках чи обмінниках у будь-якій кількості. Обмежень не встановлено.
  2. Купити валюту можливості немає. На час воєнного стану її продаж призупинено.
  3. Будь-які операції з залученням російських або білоруський грошей заборонені. Також, в Україні неможливо користуватися банківськими картками, які були випущені на території РФ або Білорусі.
  4. В онлайн-банкінгах продавати валюту можна (без обмежень).
  5. Безготівкові розрахунки доступні у звичайному режимі. Закордоном теж можна розраховуватися банківськими картками без обмежень.
  6. Заборонено поповнювати електронні гаманці електронними грішми, а також заборонена емісія електронних грошей.
  7. Щодо зняття готівки, є ліміт до 100 000 грн на день. Крім цього можна зняти гроші з валютного рахунку, але в еквіваленті не більше, ніж 30 000 грн в день.

Трішки інші умови діють для підприємств, які мають спеціальні дозволи та виконують завдання уряду або є об’єктами критичної інфраструктури. Вони можуть знімати гроші з валютних рахунків без обмежень.

Також Національний банк України запровадив мораторій на всі транскордонні валютні платежі. Це стосується всіх крім підприємств, що виконують мобілізаційні плани.

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06.03.2022
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