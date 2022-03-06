НБУ запретил продажу валюты и ввел ряд других ограничений

Военное положение предполагает немало изменений, и в первую очередь они касаются работы банков. Еще в первые дни войны украинцы столкнулись с бешеными очередями перед банкоматами. Снять можно было только определенную сумму в день. Сейчас ситуация немного нормировалась, аншлаг уменьшился, однако украинцам остаются недоступными некоторые операции. К примеру, покупка валюты. На время войны — купить доллары или евро невозможно.





В НБУ рассказали, какие банковские операции возможны на сегодняшний день

Заметим, что курс доллара заморожен и составляет 29,25 за 1 доллар.

Украинцы могут продать доллары в банках или обменниках в любом количестве. Ограничения не установлены. Купить валюту возможности нет. На время военного положения ее продажи приостановлены. Любые операции по привлечению российских или белорусских денег запрещены. Также, в Украине невозможно пользоваться банковскими картами, выпущенными на территории РФ или Беларуси. В онлайн-банкингах продавать валюту можно без ограничений. Безналичные расчеты доступны в обычном режиме. Заграницей тоже можно рассчитываться банковскими картами без ограничений. Запрещено пополнять электронные кошельки электронными деньгами, а также запрещена эмиссия электронных денег. Что касается снятия наличных, есть лимит до 100 000 грн в день. Кроме этого можно снять деньги с валютного счета, но в эквиваленте не более 30 000 грн в день.

Несколько иные условия действуют для предприятий, имеющих специальные разрешения и выполняющие задачи правительства или являющиеся объектами критической инфраструктуры. Они могут снимать деньги с денежных счетов без ограничений.

Также Национальный банк Украины ввел мораторий на все трансграничные валютные платежи. Это касается всех, кроме предприятий, выполняющих мобилизационные планы.

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