Страховщики назвали ТОП-3 женских имени, которые чаще других попадают в ДТП

Эксперты страховых компаний установили жуткую закономерность среди женщин, которые попадают в ДТП.





Каждый год в результате дорожно-транспортных приключений гибнет около 1,3 миллиона человек. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения. При этом от 20 до 50 миллионов водителей и пассажиров получают повреждения, которые укладывают их на больничные койки и могут привести даже до инвалидности.

При этом автомобиль все еще считается главным средством передвижения. Защитить себя от расходов на ремонт авто и расходов на лечение в случае аварии позволяет страховка. Эксперты страховых компаний собрали свою статистику и определили три самых популярных имени, которым чаще всего не везло на дорогах в 2021 году.

Среди женщин чаще всего в аварии попадали женщины с именем Дарья. Это имя носят 7,2% клиенток страховщиков, на втором месте Ксения (6,9%). Бронзу получают Анастасии, которые составляют 6.7% клиенток.

В ТОП-5 также вошли Виктория и Татьяна.

Неудачно складывались поездки для Викторий 6,2% обращений и Татьяны 5,9%. В ТОП-10 с незначительным отрывом также вошли Марии, Евгении, Елены, Александры и Анны.

Специалисты считают, что это просто интересный факт. Такая статистика не должна пугать носительниц вышеперечисленных имен. Но это не значит, что можно игнорировать правила безопасности дорожного движения. Эта статистика — повод перечитать правила дорожного движения и еще внимательнее соблюдать правила безопасности на дороге.

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